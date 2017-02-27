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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4810481148124813>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:41

  Перес де Куэльяр написав:
  proftpd66 написав:Перес де Куэльяр

Что там курс.ком.уа? :lol:

Той чорномазий забанив безстроково. Написав я три коментаря. Це дуже подіяло на психічний стан мудератора.

Кажуть ви продалися по курсу 27.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:42

  prodigy написав:
  V2 написав:Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним! ;)


не*уй он здесь нужен...кроме скандалов толку ноль...
гнилая пид*расина
Тебе скота пам‘ятаю з першого дня. Чудо трохи, але як кажуть домовина і горбатого виправить, не переймайся так.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:44

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25 :roll:

28,50 цікавий рівень, готівковий вже почав готуватись)

відскок і відкат потрібні, он зараз на популярних інструментах мішки на перекур пішли, а на грн. ще хуліганять, ... 28,5 цікавий, як просто супротив, 28,65 - виходячи із тої консолідації, що мали відносно 28, але на залишившихся 3х днях до кінця місяця -> ключовий рівень 28,25 :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 26 бер, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:45

  Zebra написав:Кажуть ви продалися по курсу 27.

Полосатий, я вже туди- сюди зробив декілька разів. Описую в блозі.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:46

  Перес де Куэльяр написав: Я ж прошу безстроково, якщо ні, то не чіпайте мої повідомлення, бо буду лаятись.

Так писать с ошибками для этого все же талант нужен, тряпкой махать проще.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:47

  Перес де Куэльяр написав:
  V2 написав:Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним! ;)

Та я знаю тут кожного, писав раніше. Оно, вже повилазили, трутні від яких користі нуль, а розумними себе виставляють, скоморохи недотяпані, такі як вован ПГТ Бердянськ, що він може вам написати по темі? А нічого. В Ореста в голові маячня, яку натягує на курс, пусте місце і таких тут 98%. І пишуть далі для плебса і дехто сприймає, аплодує. Є звісно ще дурні, але за них речі поки не веду, вони самі знають, що вони дурні.


Е П Р С Т
Ну ,хоть намекните, где же умные ?

Брат , так нельзя .
Если что то произошло , следует немного посидеть , остыть ...
Подумать ,над достойным умного человека ответом .
Я не знаю вашей веры , может следует и покаяться .
....Если на душе тяжело .

Вы же понимаете , что ваше мнение субъективно .
Оскорбляет .

Я выслушивал "откровения " часто , поэтому не обижаюсь .
Но общество , в котором Вы находитесь, не может быть поголовно глупым !
Вы противопоставляете себя всем.

А почему Вы думаете , что Вы умный ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:50

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:Кажуть ви продалися по курсу 27.

Полосатий, я вже туди- сюди зробив декілька разів. Описую в блозі.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:52

  Перес де Куэльяр написав:
  V2 написав:Перес де Куэльяр
Повертайтесь ̶в̶ ̶с̶і̶м̶'̶ю̶ на фінанс.уа.
Вас цікаво читати, думаю і Вам спілкування тут було та буде в переважній більшості приємним! ;)

Та я знаю тут кожного, писав раніше. Оно, вже повилазили, трутні від яких користі нуль, а розумними себе виставляють, скоморохи недотяпані, такі як вован ПГТ Бердянськ, що він може вам написати по темі? А нічого. В Ореста в голові маячня, яку натягує на курс, пусте місце і таких тут 98%. І пишуть далі для плебса і дехто сприймає, аплодує. Є звісно ще дурні, але за них речі поки не веду, вони самі знають, що вони дурні.

Тебе что опять на минфине под сраку дали?
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 23:59

  vovan_prm написав:Тебе что опять на минфине под сраку дали?

Чуваче в мене сьогодні бан тут закінчився і я розважаюсь, над тобою нікчемним потішаюсь. На Мінфіні в мене все добре, можу тобі пендаля виписати, якщо заслуговуватимеш. Видихни, бо лопнеш.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:02

  Мизантрóп написав:
  Автор77 написав:Маску постирал,использую как пропуск в магазины,Новую почту,АЗС.


Достаточно обрабатывать ее паром, напр., проглаживать между несколькими слоями увлажненной ткани: температура пара - выше 100 градусов, никакой вирус НЕ выживет!
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