Декілька сторінок перегорніть назад, посилання у відповіді пана холява
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:09
Декілька сторінок перегорніть назад, посилання у відповіді пана холява
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як доречно зараз сказати/попросити - "дупа негра відізвись!"
Давай, чунгачанга
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня с 23-00 до 5-00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения.
Просьба в это время по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам.
Из космодрома позвонили.
А на цьому відео учасники форуму на Фінансах .юа
після того, як закінчать всі дискусії на форумі :
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 00:34, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:27
Это ископаемое все новые технологии с говном мешало - в 1991-м Рубини усмотрел "пузырь мобильной связи" в самом начале пути ее развития. Точно так же и с прогнозами по мировой экономике - хроническая зрадофилия. Неудивительно, что один раз угадал
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Карантин в контексте:
Очень полезно сидеть на карантине,
только не понятно - почему
в одной пачке гречки 2082 штучки гречки,
а во второй 2947 ?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Спокойной ночи всем :
(прокрутить немного вниз после захода на ссылку)
И завтра с добрым утром :
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 00:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
невероятно ,но это правда.Я пересчитывал.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:57
Банки продали доллар/евро вложились в гривну
нерезы чуть переложились в евро/доллар
физики и юрики не много вложились в гривну и в евро/доллар
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:01
Вони москали чи не так?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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