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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4811481248134814>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:09

  Zebra написав:Лінк на блог

Декілька сторінок перегорніть назад, посилання у відповіді пана холява

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Як доречно зараз сказати/попросити - "дупа негра відізвись!" :lol:

Давай, чунгачанга :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня с 23-00 до 5-00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения.
Просьба в это время по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам.
Из космодрома позвонили.


А на цьому відео учасники форуму на Фінансах .юа
після того, як закінчать всі дискусії на форумі :

https://www.facebook.com/ibigdan/videos ... 837639576/
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 00:34, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:27

  TylerTruman_ написав:
  orest написав:Апокаліптчний плач Рубіні сьогодні сюди вже кілька разів запостили... На противагу перед сном, я трохи оптимізму від Бернанке закину. Бо всі вже такі перелякані, що в ясний весняний полудень можуть тіні своєї до смерті перелякатися...

Колишній голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Бен Бернанке заявив, що рецесія, спричинена пандемією коронавірусу, буде короткостроковою.

Таким чином, відновлення світової економіки після кризи буде доволі швидким, пише PYMNTS.com із покликанням на словам Бернанке.


https://24tv.ua/investment/retsesiya_u_ ... z_n1305133

особисто для мене Рубіні - це не той всесвітньо відомий аналітик, який спрогнозував кризу 2008 (раз в десятирічку вангувати фінансовий обвал на сумі негативного фундаменту -> феноменального таланту не треба), а той, хто за останні декілька років хоронив Біткоїн в N раз більше, чим Зебра євровалюту, такоє :mrgreen:


Это ископаемое все новые технологии с говном мешало - в 1991-м Рубини усмотрел "пузырь мобильной связи" в самом начале пути ее развития. Точно так же и с прогнозами по мировой экономике - хроническая зрадофилия. Неудивительно, что один раз угадал :D
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Карантин в контексте:

https://pikabu.ru/story/kogda_zhe_yeto_ ... ya_7297607

Очень полезно сидеть на карантине,
только не понятно - почему
в одной пачке гречки 2082 штучки гречки,
а во второй 2947 ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спокойной ночи всем :


https://ibigdan.livejournal.com/24868674.html

(прокрутить немного вниз после захода на ссылку)


И завтра с добрым утром :

https://pikabu.ru/story/kogda_zhe_yeto_ ... =164195866
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 00:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Очень полезно сидеть на карантине,
только не понятно - почему
в одной пачке гречки 2082 штучки гречки,
а во второй 2947 ?
невероятно ,но это правда.Я пересчитывал.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 00:57

https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx

Банки продали доллар/евро вложились в гривну

нерезы чуть переложились в евро/доллар

физики и юрики не много вложились в гривну и в евро/доллар
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:01

  Перес де Куэльяр написав:
  proftpd66 написав:Перес де Куэльяр

Что там курс.ком.уа? :lol:

Той чорномазий забанив безстроково. Написав я три коментаря. Це дуже подіяло на психічний стан мудератора.


Вони москали чи не так? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:03

proftpd66

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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