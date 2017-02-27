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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:38
sequence написав:
У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
.....
Если не секрет, какая группа товаров?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:02
alexdovgenko64 написав: Alex2006 написав: twin написав:Alex2006
Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+
Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми).
.......
а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?
"...очень плохой исход" - через год 35 ?? ну-ну... отжигаете , как всегда ))
"Обычные" девальвации у нас были не меньше 60%. (Не будем о грустном - в 3 раза в 2014-16).
Если взять за "норму" курс 27, кот. держался довольно долго (с колебаниями, прошлогоднее снижение считаю аномалией), то 27+60% = 43.
В условиях короны и мирового кризиса "обычной" девальвацией можем не отделаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:06
fler написав: Alex6 написав: kwon написав:
Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.
тот который не экономист )))))))
да 40 оно и без дефолта к концу года может дойти, а с дефолтом все 100 будет
А Вы, наверное, экономист
Как Вы себе представяете 40 для нашей экономики?
Я "не экономист".
Представляю совершенно спокойно.
А как Вы представляли себе в 2014 подскок с 8 до 24?
Проблем было много, но пережили.
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