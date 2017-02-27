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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4811481248134814

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:38

  sequence написав:У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
.....

Если не секрет, какая группа товаров?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:02

  alexdovgenko64 написав:
  Alex2006 написав:
  twin написав:Alex2006
Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+

Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми).
.......
а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?

"...очень плохой исход" - через год 35 ?? ну-ну... отжигаете , как всегда ))

"Обычные" девальвации у нас были не меньше 60%. (Не будем о грустном - в 3 раза в 2014-16).
Если взять за "норму" курс 27, кот. держался довольно долго (с колебаниями, прошлогоднее снижение считаю аномалией), то 27+60% = 43.
В условиях короны и мирового кризиса "обычной" девальвацией можем не отделаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:06

  fler написав:
  Alex6 написав:
  kwon написав:Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.


тот который не экономист )))))))

да 40 оно и без дефолта к концу года может дойти, а с дефолтом все 100 будет

А Вы, наверное, экономист :roll: :?:
Как Вы себе представяете 40 для нашей экономики?

Я "не экономист".
Представляю совершенно спокойно.
А как Вы представляли себе в 2014 подскок с 8 до 24?
Проблем было много, но пережили.
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