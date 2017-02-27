sequence написав:У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом. .....
Если не секрет, какая группа товаров?
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twin написав:Alex2006 Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+
Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми). ....... а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?
"...очень плохой исход" - через год 35 ?? ну-ну... отжигаете , как всегда ))
"Обычные" девальвации у нас были не меньше 60%. (Не будем о грустном - в 3 раза в 2014-16). Если взять за "норму" курс 27, кот. держался довольно долго (с колебаниями, прошлогоднее снижение считаю аномалией), то 27+60% = 43. В условиях короны и мирового кризиса "обычной" девальвацией можем не отделаться.
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Hotab написав:Surfer Я гляжу вот любые таблички будут тут поститься, но никак свой пятак вы не желаете в держстат засунуть. http://www.ukrstat.gov.ua/ Переходим в "статистична інформація" - "промисловість" - "Індекси промислової продукції в Україні"- "Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2020 роках"
И там что? Правая часть таблицы, где рост (падение) за период: січень 15- грудень 15 -87.7% (падаем) січень 16- грудень 16 - 104 % ( рост) січень 17- грудень 17 - 101,1% (рост) січень 18 - грудень 18 -103% (рост) січень 19 - грудень 19 - 95,5% (падаем) ........
Там есть такое:
Примітка: індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016=100%).
В этой связи не очень понял, каким образом в 2016 104%. Мутновато у Госстата. Кроме того, есть ещё и такое: "Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань" (см. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/ipp/ipp_u/arh_ipp_u.htm). С "усуненням" результаты заметно отличаются. Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням". Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял - не врали. С этим вопросом, честно говоря, лень разбираться - после провала 2014/15 отскок даже на 4% это мелочь, о которой не стоит говорить. Может, кто-то из участников разбирался и сможет объяснить?
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овен написав:Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?
Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.
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Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию. По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.