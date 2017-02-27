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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4811481248134814

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:38

  sequence написав:У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
.....

Если не секрет, какая группа товаров?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:02

  alexdovgenko64 написав:
  Alex2006 написав:
  twin написав:Alex2006
Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+

Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми).
.......
а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?

"...очень плохой исход" - через год 35 ?? ну-ну... отжигаете , как всегда ))

"Обычные" девальвации у нас были не меньше 60%. (Не будем о грустном - в 3 раза в 2014-16).
Если взять за "норму" курс 27, кот. держался довольно долго (с колебаниями, прошлогоднее снижение считаю аномалией), то 27+60% = 43.
В условиях короны и мирового кризиса "обычной" девальвацией можем не отделаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 02:06

  fler написав:
  Alex6 написав:
  kwon написав:Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.


тот который не экономист )))))))

да 40 оно и без дефолта к концу года может дойти, а с дефолтом все 100 будет

А Вы, наверное, экономист :roll: :?:
Как Вы себе представяете 40 для нашей экономики?

Я "не экономист".
Представляю совершенно спокойно.
А как Вы представляли себе в 2014 подскок с 8 до 24?
Проблем было много, но пережили.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:26

  Hotab написав:Surfer
Я гляжу вот любые таблички будут тут поститься, но никак свой пятак вы не желаете в держстат засунуть.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Переходим в "статистична інформація" - "промисловість" - "Індекси промислової продукції в Україні"- "Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2020 роках"

И там что? Правая часть таблицы, где рост (падение) за период:
січень 15- грудень 15 -87.7% (падаем)
січень 16- грудень 16 - 104 % ( рост)
січень 17- грудень 17 - 101,1% (рост)
січень 18 - грудень 18 -103% (рост)
січень 19 - грудень 19 - 95,5% (падаем)
........

Там есть такое:
Примітка: індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016=100%).

В этой связи не очень понял, каким образом в 2016 104%.
Мутновато у Госстата.
Кроме того, есть ещё и такое: "Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань" (см. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/ipp/ipp_u/arh_ipp_u.htm). С "усуненням" результаты заметно отличаются. Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням".
Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял - не врали. С этим вопросом, честно говоря, лень разбираться - после провала 2014/15 отскок даже на 4% это мелочь, о которой не стоит говорить.
Может, кто-то из участников разбирался и сможет объяснить?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:31

  овен написав:Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?

Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:49

Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.
По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Рублю кирдык. Да и самой пида-рашке тоже. :o
Libo
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