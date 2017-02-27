sequence написав:У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом. .....
Если не секрет, какая группа товаров?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
twin написав:Alex2006 Щоб зберегти хоч щось, коли підемо на 30+
Не "коли", а "якщо". Ну вот есть у меня 28 000 грн, я могу купить 1к баксов или пополнить депо под 16% грязными (12,8% чистыми). ....... а риски очень плохого исхода сулят мне потерю "аж 13%"?
"...очень плохой исход" - через год 35 ?? ну-ну... отжигаете , как всегда ))
"Обычные" девальвации у нас были не меньше 60%. (Не будем о грустном - в 3 раза в 2014-16). Если взять за "норму" курс 27, кот. держался довольно долго (с колебаниями, прошлогоднее снижение считаю аномалией), то 27+60% = 43. В условиях короны и мирового кризиса "обычной" девальвацией можем не отделаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Hotab написав:Surfer Я гляжу вот любые таблички будут тут поститься, но никак свой пятак вы не желаете в держстат засунуть. http://www.ukrstat.gov.ua/ Переходим в "статистична інформація" - "промисловість" - "Індекси промислової продукції в Україні"- "Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2020 роках"
И там что? Правая часть таблицы, где рост (падение) за период: січень 15- грудень 15 -87.7% (падаем) січень 16- грудень 16 - 104 % ( рост) січень 17- грудень 17 - 101,1% (рост) січень 18 - грудень 18 -103% (рост) січень 19 - грудень 19 - 95,5% (падаем) ........
Там есть такое:
Примітка: індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016=100%).
В этой связи не очень понял, каким образом в 2016 104%. Мутновато у Госстата. Кроме того, есть ещё и такое: "Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань" (см. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/ipp/ipp_u/arh_ipp_u.htm). С "усуненням" результаты заметно отличаются. Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням". Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял - не врали. С этим вопросом, честно говоря, лень разбираться - после провала 2014/15 отскок даже на 4% это мелочь, о которой не стоит говорить. Может, кто-то из участников разбирался и сможет объяснить?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
овен написав:Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?
Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию. По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.
овен написав:Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?
Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.
фактически нельзя, т.к. банк не пропустит зарплатный платеж при неуплаченном ЕСВ (не успели внести соотв изменения в банковские инструкции)
Libo написав:Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию. По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.
Рублю кирдык. Да и самой пида-рашке тоже.
Избыток нефти на моменте около 15-20% от мировой добычи, наполняются хранилища. Всякие Венесуэллы и прочие Ираны просто закроют свои скважины и будут получать бублик от мирового потребления.
Alex2006 написав:Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...
Шорт сквиз называется тех кто зашортил доллар к гривне. Ты и будешь покупать по 30+ в магазинах, в салонах, у застройщиков. За счет таких как ты сидящих в гривне и растет рынок, шорт сквизят регулярно - то правительство, то банки, то НБУ, то мировые кризисы.
Он не шортил,он просто преждевременно,по только одному ему известным причинам продал наличный доллар на росте.Или не продал.
Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням".
Ну про сезонные колывання уместно говорить , когда идут сравнения с предыдущим месяцем, например. А когда сравнивают год к году (период с января по декабрь) , то какие ещё сезонные колывання?
Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял
Я и не утверждаю, что они врут на сайте. Я "другу" всего лишь показал, что все,кто говорит о росте в 16-18 годах, опираются на официальную статистику (держстат), потому не стоит прибегать на форум , всех осорбляя с пеной у рта, кричать, что им портрет пороха закрывает полмонитора, потому они слепые и не видят ничего. Он в бане, есть время запрос автору сайта " Минфин " написать и выяснить, откуда они берут данные. Есть ещё какие-то источники, кроме держстата??