Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:26

Hotab написав: Surfer

Я гляжу вот любые таблички будут тут поститься, но никак свой пятак вы не желаете в держстат засунуть.

http://www.ukrstat.gov.ua/

Переходим в "статистична інформація" - "промисловість" - "Індекси промислової продукції в Україні"- "Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2020 роках"



И там что? Правая часть таблицы, где рост (падение) за период:

січень 15- грудень 15 -87.7% (падаем)

січень 16- грудень 16 - 104 % ( рост)

січень 17- грудень 17 - 101,1% (рост)

січень 18 - грудень 18 -103% (рост)

січень 19 - грудень 19 - 95,5% (падаем)

........ Я гляжу вот любые таблички будут тут поститься, но никак свой пятак вы не желаете в держстат засунуть.Переходим в "статистична інформація" - "промисловість" - "Індекси промислової продукції в Україні"- "Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2020 роках"И там что? Правая часть таблицы, где рост (падение) за период:січень 15- грудень 15 -87.7% (падаем)січень 16- грудень 16 - 104 % ( рост)січень 17- грудень 17 - 101,1% (рост)січень 18 - грудень 18 -103% (рост)січень 19 - грудень 19 - 95,5% (падаем)........

Примітка: індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016=100%).

Там есть такое:В этой связи не очень понял, каким образом в 2016 104%.Мутновато у Госстата.Кроме того, есть ещё и такое: "Індекс промислової продукції (2016=100), без і з усуненням сезонних коливань" (см.). С "усуненням" результаты заметно отличаются. Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням".Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял - не врали. С этим вопросом, честно говоря, лень разбираться - после провала 2014/15 отскок даже на 4% это мелочь, о которой не стоит говорить.Может, кто-то из участников разбирался и сможет объяснить?