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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4810481148124813>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:31

  овен написав:Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?

Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 03:49

Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.
По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Рублю кирдык. Да и самой пида-рашке тоже. :o
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 04:28

  ЛАД написав:
  овен написав:Питання до ФОПів з найнятими працівниками. Як Ви збираєтесь платити податки за працівників,якщо були вимушені закрити бізнес на карантин? В кого які думки? Коли мова йшла про три неділі,то думали-викрутимося,а коли про шість неділь і думаю це ще не останнє продовження карантину -як бути. Торгові точки закриті,сезонні товари висяк.Які варіанти?

Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.
фактически нельзя, т.к. банк не пропустит зарплатный платеж при неуплаченном ЕСВ (не успели внести соотв изменения в банковские инструкции)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 05:30

  Libo написав:Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.
По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Рублю кирдык. Да и самой пида-рашке тоже. :o

Избыток нефти на моменте около 15-20% от мировой добычи, наполняются хранилища. Всякие Венесуэллы и прочие Ираны просто закроют свои скважины и будут получать бублик от мирового потребления.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:07

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Ну сказки кабанчиков про "Лерка напечатала 50 млрд, завтра взлетаем!!" мы слышим постоянно, ну может ими еще можно кого-то напугать, но все же, зачем кому-то покупать бакс по 30+? Я так и не услышал ответ...

Шорт сквиз называется тех кто зашортил доллар к гривне. Ты и будешь покупать по 30+ в магазинах, в салонах, у застройщиков. За счет таких как ты сидящих в гривне и растет рынок, шорт сквизят регулярно - то правительство, то банки, то НБУ, то мировые кризисы.

Он не шортил,он просто преждевременно,по только одному ему известным причинам продал наличный доллар на росте.Или не продал.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням".


Ну про сезонные колывання уместно говорить , когда идут сравнения с предыдущим месяцем, например. А когда сравнивают год к году (период с января по декабрь) , то какие ещё сезонные колывання?
Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял


Я и не утверждаю, что они врут на сайте. Я "другу" всего лишь показал, что все,кто говорит о росте в 16-18 годах, опираются на официальную статистику (держстат), потому не стоит прибегать на форум , всех осорбляя с пеной у рта, кричать, что им портрет пороха закрывает полмонитора, потому они слепые и не видят ничего.
Он в бане, есть время запрос автору сайта " Минфин " написать и выяснить, откуда они берут данные. Есть ещё какие-то источники, кроме держстата??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:51

  Alex2006 написав:Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)


Сохранил Ваш прогноз. Осталось уточнить, когда у Вас середина лета. Ну и год, конечно. А то потом Вы скажете, что это прогноз на 10 лет вперед.
Востаннє редагувалось Искатель в П'ят 27 бер, 2020 06:56, всього редагувалось 1 раз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:56

  sequence написав: Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим.
Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.

Объемы на межбанке уже сильно просели. Рынок сейчас реально тонкий. Вчера Нацбанк продал около 11 млн. долларов (сами признались), и этого хватило, чтобы не пустить выше 28,22.
Плохо то, что после обеда кроме него никто и не продавал. Все по норам.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:02

  Сибарит написав:Прочие монетарные рисуют продажу около 47 млн, однако НБУ вчера на рынке никто не видел, и он сам где-то утверждал, что в торгах не участвовал. То ли вышел под занавес, то ли в прочее попало что-то прочее. Будем пытаться отслеживать.

Пользуясь моментом, хочу обратиться ко всем, кто тоже анализирует ликвидность.
НБУ продал в понедельник 50 млн. и в четверг (т.е. вчера) еще чуть меньше 11. Все. Как теперь трактовать цифры, которые в "Прочих монетарных"? Я лично затрудняюсь, буду благодарен за идеи.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:06

  Libo написав:Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.
По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Рублю кирдык. Да и самой пида-рашке тоже. :o

Аллах Акбар!
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