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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:39
Alex2006 написав:
Ключевая фраза "а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35". Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Я смотрю, Вы уже сами соглашаетесь с тем, что курс будет 30. А при этом говорите "зачем покупать по 28"?
Знаете, как в Украине таких называют? "Велика падлюка". Это как на свадьбе в селе: все пьют, а один сидит и рассматривает соседей. Печень больная, видите ли...
Ну да ладно. Ждем Ваших "25 в середине лета". Я прогноз Ваш сохранил, теперь не отвертитесь.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:46
TylerTruman_ написав: twin написав: TylerTruman_ написав:
завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25
28,50 цікавий рівень, готівковий вже почав готуватись)
відскок і відкат потрібні, он зараз на популярних інструментах мішки на перекур пішли, а на грн. ще хуліганять, ... 28,5 цікавий, як просто супротив, 28,65 - виходячи із тої консолідації, що мали відносно 28, але на залишившихся 3х днях до кінця місяця -> ключовий рівень 28,25
Доброго дня.
Ви, якщо не помиляюсь, продавали доллар, на який рівень для відкупу розраховуєте, якщо ще не відкупились?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:52
Шановні форумчани!
Оскільки вечір тут вчора був веселий, завдяки Перес де Куэльяр!
Аргументувати тут нічого. Тепер, надіюся, у Вас не буде виникати запитання чому дана особа постійно в бані?!
Прошу вибачення за те, що прийшлося читати весь бруд у Вашу адресу.
Якщо ще хтось має запитання чому такий спалах агресивності щодо мене, відповім - цей користувач неодноразово поводив себе в такому ж дусі. При видалені подібних повідомлень, а потім подальшим блокуванням, користувач почав відверто крити матами, розповсюджувати неправдиву інформацію про мене на всіх ресурсах. Ось і вся власне історія.
Терпіння моє закінчилося... Користувача заблоковано безстроково.
Всім гарного сонячного дня! Бережіть себе та своїх рідних!
З повагою, Ірина
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:06
Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Оскільки вечір тут вчора був веселий, завдяки Перес де Куэльяр!
Аргументувати тут нічого. Тепер, надіюся, у Вас не буде виникати запитання чому дана особа постійно в бані?!
Прошу вибачення за те, що прийшлося читати весь бруд у Вашу адресу.
Якщо ще хтось має запитання чому такий спалах агресивності щодо мене, відповім - цей користувач неодноразово поводив себе в такому ж дусі. При видалені подібних повідомлень, а потім подальшим блокуванням, користувач почав відверто крити матами, розповсюджувати неправдиву інформацію про мене на всіх ресурсах. Ось і вся власне історія.
Терпіння моє закінчилося... Користувача заблоковано безстроково.
Всім гарного сонячного дня! Бережіть себе та своїх рідних!
З повагою, Ірина
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:17
Искатель написав: Alex2006 написав:
Ключевая фраза "а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35". Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Я смотрю, Вы уже сами соглашаетесь с тем, что курс будет 30. А при этом говорите "зачем покупать по 28"?
Знаете, как в Украине таких называют? "Велика падлюка". Это как на свадьбе в селе: все пьют, а один сидит и рассматривает соседей. Печень больная, видите ли...
Ну да ладно. Ждем Ваших "25 в середине лета". Я прогноз Ваш сохранил, теперь не отвертитесь.
Та не обращайте внимания- это завистливый малолетний нищеброд, который долларов ни разу в руках не держал. Судя по всему пристроили его сюда родственники, работники этого портала. Ума у него нет- вместо головы унитаз, как у всех милленеалов, и поэтому это чучело просто цитирует методички, которые мамка ему под нос суёт. И главное в каждом посте написать про Аленей. То есть стопудово этот лох вместе со всей своей родней влезли в долгосрочный гривневый депозит, и сейчас слёзно наблюдают, как тают их Аленьи деньги, прямо на глазах, ежедневно. И естественно, каждый лох никогда не признает, что он кинутый попущенный чёрт- он будет пытаться в этом обвинить всех окружающих. Алень 2006, если успеешь прочитать этот пост, пока твоя мамка его не сотрёт, то пойми лошара, что ты ур** без мозгов убеждаешь людей оставаться с туалетной бумагой на руках, и наверняка не помнишь, в силу своего возраста о девяностых, когда сегодня 100 купонов стоит кило мяса, завтра два батона, а послезавтра пару коробков спичек. И упаси хосспади, тебя ур** кто-то послушается и оставит на руках гривно, то потом, помирая с голоду тебя так проклянут, что до своего шестнадцатилетия ты у*** навряд ли доживешь. Я посмотрю что ты запоёшь, когда карантин продлят до лета, всё редакцию распустят по домам и тебе тупо станет нечего жрать... потому что никому ненужныхдолларов у тебя бомжонка нет : )))
Всё- трите на здоровье!!!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:19
sequence написав:
У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней
и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим.
Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.
простите, какие 90 дней? у нас давно уже 360;)
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