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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 480948104811481248134814>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням".


Ну про сезонные колывання уместно говорить , когда идут сравнения с предыдущим месяцем, например. А когда сравнивают год к году (период с января по декабрь) , то какие ещё сезонные колывання?
Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял


Я и не утверждаю, что они врут на сайте. Я "другу" всего лишь показал, что все,кто говорит о росте в 16-18 годах, опираются на официальную статистику (держстат), потому не стоит прибегать на форум , всех осорбляя с пеной у рта, кричать, что им портрет пороха закрывает полмонитора, потому они слепые и не видят ничего.
Он в бане, есть время запрос автору сайта " Минфин " написать и выяснить, откуда они берут данные. Есть ещё какие-то источники, кроме держстата??
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:51

  Alex2006 написав:Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)


Сохранил Ваш прогноз. Осталось уточнить, когда у Вас середина лета. Ну и год, конечно. А то потом Вы скажете, что это прогноз на 10 лет вперед.
Востаннє редагувалось Искатель в П'ят 27 бер, 2020 06:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 06:56

  sequence написав: Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим.
Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.

Объемы на межбанке уже сильно просели. Рынок сейчас реально тонкий. Вчера Нацбанк продал около 11 млн. долларов (сами признались), и этого хватило, чтобы не пустить выше 28,22.
Плохо то, что после обеда кроме него никто и не продавал. Все по норам.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:02

  Сибарит написав:Прочие монетарные рисуют продажу около 47 млн, однако НБУ вчера на рынке никто не видел, и он сам где-то утверждал, что в торгах не участвовал. То ли вышел под занавес, то ли в прочее попало что-то прочее. Будем пытаться отслеживать.

Пользуясь моментом, хочу обратиться ко всем, кто тоже анализирует ликвидность.
НБУ продал в понедельник 50 млн. и в четверг (т.е. вчера) еще чуть меньше 11. Все. Как теперь трактовать цифры, которые в "Прочих монетарных"? Я лично затрудняюсь, буду благодарен за идеи.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:06

  Libo написав:Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию.
По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.

Рублю кирдык. Да и самой пида-рашке тоже. :o

Аллах Акбар!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:39

  Alex2006 написав:Ключевая фраза "а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35". Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29 :)

Я смотрю, Вы уже сами соглашаетесь с тем, что курс будет 30. А при этом говорите "зачем покупать по 28"?
Знаете, как в Украине таких называют? "Велика падлюка". Это как на свадьбе в селе: все пьют, а один сидит и рассматривает соседей. Печень больная, видите ли...
Ну да ладно. Ждем Ваших "25 в середине лета". Я прогноз Ваш сохранил, теперь не отвертитесь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:46

  TylerTruman_ написав:
  twin написав:
  TylerTruman_ написав:завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25 :roll:

28,50 цікавий рівень, готівковий вже почав готуватись)

відскок і відкат потрібні, он зараз на популярних інструментах мішки на перекур пішли, а на грн. ще хуліганять, ... 28,5 цікавий, як просто супротив, 28,65 - виходячи із тої консолідації, що мали відносно 28, але на залишившихся 3х днях до кінця місяця -> ключовий рівень 28,25 :roll:

Доброго дня.
Ви, якщо не помиляюсь, продавали доллар, на який рівень для відкупу розраховуєте, якщо ще не відкупились?
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 07:52

Шановні форумчани!

Оскільки вечір тут вчора був веселий, завдяки Перес де Куэльяр!
Аргументувати тут нічого. Тепер, надіюся, у Вас не буде виникати запитання чому дана особа постійно в бані?!
Прошу вибачення за те, що прийшлося читати весь бруд у Вашу адресу.
Якщо ще хтось має запитання чому такий спалах агресивності щодо мене, відповім - цей користувач неодноразово поводив себе в такому ж дусі. При видалені подібних повідомлень, а потім подальшим блокуванням, користувач почав відверто крити матами, розповсюджувати неправдиву інформацію про мене на всіх ресурсах. Ось і вся власне історія.

Терпіння моє закінчилося... Користувача заблоковано безстроково.

Всім гарного сонячного дня! Бережіть себе та своїх рідних!

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:19

  sequence написав:У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом.
Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим.
Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.


простите, какие 90 дней? у нас давно уже 360;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:47

повторю вопрос
  flysoulfly написав:Подскажите плиз, кто профи:
? могут ли быть доп.проблемы со здачей у нас (неКиев) купюры шв.франков, у которой от сгибаний пополам чуть треснул там верхний защитный пластиковый слой: только с одной стороны, миллиметра на 1-2 , хотя само основание купюры еще цело
?
flysoulfly
 
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