Возможно, на сайте "минфин" как раз с "усуненням".
Ну про сезонные колывання уместно говорить , когда идут сравнения с предыдущим месяцем, например. А когда сравнивают год к году (период с января по декабрь) , то какие ещё сезонные колывання?
Вообще, сайту стоит доверять, много раз проверял
Я и не утверждаю, что они врут на сайте. Я "другу" всего лишь показал, что все,кто говорит о росте в 16-18 годах, опираются на официальную статистику (держстат), потому не стоит прибегать на форум , всех осорбляя с пеной у рта, кричать, что им портрет пороха закрывает полмонитора, потому они слепые и не видят ничего. Он в бане, есть время запрос автору сайта " Минфин " написать и выяснить, откуда они берут данные. Есть ещё какие-то источники, кроме держстата??
sequence написав: Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим. Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.
Объемы на межбанке уже сильно просели. Рынок сейчас реально тонкий. Вчера Нацбанк продал около 11 млн. долларов (сами признались), и этого хватило, чтобы не пустить выше 28,22. Плохо то, что после обеда кроме него никто и не продавал. Все по норам.
Сибарит написав:Прочие монетарные рисуют продажу около 47 млн, однако НБУ вчера на рынке никто не видел, и он сам где-то утверждал, что в торгах не участвовал. То ли вышел под занавес, то ли в прочее попало что-то прочее. Будем пытаться отслеживать.
Пользуясь моментом, хочу обратиться ко всем, кто тоже анализирует ликвидность. НБУ продал в понедельник 50 млн. и в четверг (т.е. вчера) еще чуть меньше 11. Все. Как теперь трактовать цифры, которые в "Прочих монетарных"? Я лично затрудняюсь, буду благодарен за идеи.
Libo написав:Финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен заявил, что венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции. «Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию. По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.
Alex2006 написав:Ключевая фраза "а так же понимание, что бакс остановится на отметке 32, предварительно побывав на 35". Удасться загнать курс до 32 или нет - это вероятностное событие, зависящее от паники оленей. Если панику разогреть не выйдет и олени не поведуться на курс выше 30, то ваш план "банка" закончится на "надо взять по 30", а продавать придеться по 29
Я смотрю, Вы уже сами соглашаетесь с тем, что курс будет 30. А при этом говорите "зачем покупать по 28"? Знаете, как в Украине таких называют? "Велика падлюка". Это как на свадьбе в селе: все пьют, а один сидит и рассматривает соседей. Печень больная, видите ли... Ну да ладно. Ждем Ваших "25 в середине лета". Я прогноз Ваш сохранил, теперь не отвертитесь.
TylerTruman_ написав:завтра на МБ стрьомний день, у гривнепатріотів повинні бути надії на відскок, наприклад, від 28.5, або ~26.65, потрібне закриття тижня не вище 28.25
28,50 цікавий рівень, готівковий вже почав готуватись)
відскок і відкат потрібні, он зараз на популярних інструментах мішки на перекур пішли, а на грн. ще хуліганять, ... 28,5 цікавий, як просто супротив, 28,65 - виходячи із тої консолідації, що мали відносно 28, але на залишившихся 3х днях до кінця місяця -> ключовий рівень 28,25
Доброго дня. Ви, якщо не помиляюсь, продавали доллар, на який рівень для відкупу розраховуєте, якщо ще не відкупились?
Оскільки вечір тут вчора був веселий, завдяки Перес де Куэльяр! Аргументувати тут нічого. Тепер, надіюся, у Вас не буде виникати запитання чому дана особа постійно в бані?! Прошу вибачення за те, що прийшлося читати весь бруд у Вашу адресу. Якщо ще хтось має запитання чому такий спалах агресивності щодо мене, відповім - цей користувач неодноразово поводив себе в такому ж дусі. При видалені подібних повідомлень, а потім подальшим блокуванням, користувач почав відверто крити матами, розповсюджувати неправдиву інформацію про мене на всіх ресурсах. Ось і вся власне історія.
sequence написав:У нас большинство поставщиков из Европы закрыты полностью или работают вполсилы. Где-то зависли предоплаты - есть риски просрочки 90 дней и попасть под валютный контроль. В целом, с учетом депрессии на внутреннем рынке, сократили импорт примерно вдвое с дальнейшим негативным прогнозом. Думаю, через недели две обороты межбанка просядут минимум вполовину и покупать валюту останутся только импортеры топлива, еды и лекарств. Но и там будут просадки. По экспорту падение, полагаю будет схожим. Рынок станет очень тонким и любые крупные операции будут сильно трусить курс.
flysoulfly написав:Подскажите плиз, кто профи: ? могут ли быть доп.проблемы со здачей у нас (неКиев) купюры шв.франков, у которой от сгибаний пополам чуть треснул там верхний защитный пластиковый слой: только с одной стороны, миллиметра на 1-2 , хотя само основание купюры еще цело ?