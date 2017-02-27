Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:15

Bosch разработал тест, который диагностирует коронавирус в 10 раз быстрее обычного

Bosch сообщил о разработке теста, который может диагностировать коронавирус Covid-19 всего за 2.5 часа вместо привычных 1-2 дней



Новый тест появится в Германии в апреле и после этого поступит в международную продажу.



Возможность диагностировать коронавирус является ключевым фактором в ограничении его распространения. Германия и Южная Корея, которые обладали такой возможностью, более успешно борются с эпидемией, чем другие страны, вроде Италии.



Новый тест использует молекулярную диагностическую платформу Vivalytic, созданную профильным подразделением Bosch в партнерстве с североирландской Randox Laboratories. Vivalytic уже используется в больницах, лабораториях и других лечебных учреждениях для диагностирования бактерий и вирусов, включая грипп и воспаление легких.



Тесты на основе молекулярной диагностики являются «золотым стандартом» для выявления вирусных инфекций (они ищут нуклеиновые кислоты вируса в пробах пациента). Подобные тесты обладают высокой точностью, но при этом занимают довольно много времени и требуют наличия квалифицированного технического персонала и оборудования. Из-за их дефицита власти пытаются тестировать только тех людей, которые находятся в зоне повышенного риска.



Bosch утверждает, что его новый тест может быть выполнен прямо на месте (т.е. без отправки в лабораторию) за 2.5 часа. Разработка заняла шесть недель, и тест может одновременно выявлять 10 респираторных патогенов с точностью выше 95%.



все буде добре, для кожного з нас



тогда 35 отменяется...на осень выше 32 не будет

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.