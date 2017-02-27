Washington, DC – March 26, 2020. Ms. Kristalina Georgieva, the Managing Director of International Monetary Fund (IMF), made the following statement on Ukraine today:
“This last week, very good progress has been made in the discussions with the Ukrainian authorities on the new Extended Fund Facility (EFF) arrangement. Adoption of legislation to improve the bank resolution framework and on land reform would allow moving forward quickly with finalizing the parameters of the new arrangement, with larger access than previously envisaged.”
Washington, DC – March 26, 2020. Ms. Kristalina Georgieva, the Managing Director of International Monetary Fund (IMF), made the following statement on Ukraine today:
“This last week, very good progress has been made in the discussions with the Ukrainian authorities on the new Extended Fund Facility (EFF) arrangement. Adoption of legislation to improve the bank resolution framework and on land reform would allow moving forward quickly with finalizing the parameters of the new arrangement, with larger access than previously envisaged.”
Hotab написав:И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например. Через неделю? Месяц? Год?
Чем дольше продержится курс 28, тем в большем плюсе будут те, кто продал доллар, условно, по 25, и открыл гривнедепо ))))
Bosch разработал тест, который диагностирует коронавирус в 10 раз быстрее обычного Bosch сообщил о разработке теста, который может диагностировать коронавирус Covid-19 всего за 2.5 часа вместо привычных 1-2 дней
Новый тест появится в Германии в апреле и после этого поступит в международную продажу.
Возможность диагностировать коронавирус является ключевым фактором в ограничении его распространения. Германия и Южная Корея, которые обладали такой возможностью, более успешно борются с эпидемией, чем другие страны, вроде Италии.
Новый тест использует молекулярную диагностическую платформу Vivalytic, созданную профильным подразделением Bosch в партнерстве с североирландской Randox Laboratories. Vivalytic уже используется в больницах, лабораториях и других лечебных учреждениях для диагностирования бактерий и вирусов, включая грипп и воспаление легких.
Тесты на основе молекулярной диагностики являются «золотым стандартом» для выявления вирусных инфекций (они ищут нуклеиновые кислоты вируса в пробах пациента). Подобные тесты обладают высокой точностью, но при этом занимают довольно много времени и требуют наличия квалифицированного технического персонала и оборудования. Из-за их дефицита власти пытаются тестировать только тех людей, которые находятся в зоне повышенного риска.
Bosch утверждает, что его новый тест может быть выполнен прямо на месте (т.е. без отправки в лабораторию) за 2.5 часа. Разработка заняла шесть недель, и тест может одновременно выявлять 10 респираторных патогенов с точностью выше 95%.
все буде добре, для кожного з нас
тогда 35 отменяется...на осень выше 32 не будет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Hotab написав:И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например. Через неделю? Месяц? Год?
Чем дольше продержится курс 28, тем в большем плюсе будут те, кто продал доллар, условно, по 25, и открыл гривнедепо ))))