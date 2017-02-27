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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48104811481248134814>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:48

Washington, DC – March 26, 2020. Ms. Kristalina Georgieva, the Managing Director of International Monetary Fund (IMF), made the following statement on Ukraine today:

“This last week, very good progress has been made in the discussions with the Ukrainian authorities on the new Extended Fund Facility (EFF) arrangement. Adoption of legislation to improve the bank resolution framework and on land reform would allow moving forward quickly with finalizing the parameters of the new arrangement, with larger access than previously envisaged.”


https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... _YdiGOopNk

Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 27 бер, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:49

  Zebra написав:
  Перес де Куэльяр написав:Той чорномазий забанив безстроково. Написав я три коментаря. Це дуже подіяло на психічний стан мудератора.

Кажуть ви продалися по курсу 27.


чорномырдин "нелох"...27,1 :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Податки за працівників за время карантина (ЕСВ) вроде можно не платить.


Нет. ЕСВ не платится только на самого ФОПа за март и апрель. На наемных работников все надо платить
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:56

Ірина_

від нього негативом тхне за милю...
прикро що ДС не роспізнав покидька завчасно

Миру нам усім та злагоди!
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернвіці 28.25-28.70
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:03

  zzzzzz написав:
Washington, DC – March 26, 2020. Ms. Kristalina Georgieva, the Managing Director of International Monetary Fund (IMF), made the following statement on Ukraine today:

“This last week, very good progress has been made in the discussions with the Ukrainian authorities on the new Extended Fund Facility (EFF) arrangement. Adoption of legislation to improve the bank resolution framework and on land reform would allow moving forward quickly with finalizing the parameters of the new arrangement, with larger access than previously envisaged.”

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... _YdiGOopNk

Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ

Не примут. Оба не примут. Нет голосов за оба.
Если только банки, то может быть. Оба нет.
Значит, дефолт... :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например.
Через неделю? Месяц? Год?

Чем дольше продержится курс 28, тем в большем плюсе будут те, кто продал доллар, условно, по 25, и открыл гривнедепо :-)))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:15

коронавирусу конец

Bosch разработал тест, который диагностирует коронавирус в 10 раз быстрее обычного
Bosch сообщил о разработке теста, который может диагностировать коронавирус Covid-19 всего за 2.5 часа вместо привычных 1-2 дней

Новый тест появится в Германии в апреле и после этого поступит в международную продажу.

Возможность диагностировать коронавирус является ключевым фактором в ограничении его распространения. Германия и Южная Корея, которые обладали такой возможностью, более успешно борются с эпидемией, чем другие страны, вроде Италии.

Новый тест использует молекулярную диагностическую платформу Vivalytic, созданную профильным подразделением Bosch в партнерстве с североирландской Randox Laboratories. Vivalytic уже используется в больницах, лабораториях и других лечебных учреждениях для диагностирования бактерий и вирусов, включая грипп и воспаление легких.

Тесты на основе молекулярной диагностики являются «золотым стандартом» для выявления вирусных инфекций (они ищут нуклеиновые кислоты вируса в пробах пациента). Подобные тесты обладают высокой точностью, но при этом занимают довольно много времени и требуют наличия квалифицированного технического персонала и оборудования. Из-за их дефицита власти пытаются тестировать только тех людей, которые находятся в зоне повышенного риска.

Bosch утверждает, что его новый тест может быть выполнен прямо на месте (т.е. без отправки в лабораторию) за 2.5 часа. Разработка заняла шесть недель, и тест может одновременно выявлять 10 респираторных патогенов с точностью выше 95%.

все буде добре, для кожного з нас

тогда 35 отменяется...на осень выше 32 не будет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:16

  juristkostya написав:
  Hotab написав:И ещё вопрос: а сколько должно пройти времени с курсом 28+-, чтобы вы признали, что облажались , сдавая по 24,25,26? И проповедуя,что все глупцы тут, кто покупал по 27, например.
Через неделю? Месяц? Год?
Чем дольше продержится курс 28, тем в большем плюсе будут те, кто продал доллар, условно, по 25, и открыл гривнедепо :-)))))
До вечера... это долго?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:27

  asti написав:
  zzzzzz написав:https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... _YdiGOopNk

Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ

Не примут. Оба не примут. Нет голосов за оба.
Если только банки, то может быть. Оба нет.
Значит, дефолт... :(


Як це немає голосів? У слугів монобільшість і навіть коаліція непотрібна. Давайте назвемо це немає бажання
Expert100500
 
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