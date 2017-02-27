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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4811481248134814>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:31

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)


Сохранил Ваш прогноз. Осталось уточнить, когда у Вас середина лета. Ну и год, конечно. А то потом Вы скажете, что это прогноз на 10 лет вперед.

Вовочка,какое время года,когда снег и санки?
Лето!
Почему лето?
Вот такое хреновое лето!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:35

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 28.50 - 28.65, большинство предложений: 28.45 - 28.65/28.70

Сумы 28.20 - 28.60
Полтава 28.20 - 28.60
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:43

Поки що МБ вгору 28,26
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:43

  Expert100500 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... _YdiGOopNk

Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ

Не примут. Оба не примут. Нет голосов за оба.
Если только банки, то может быть. Оба нет.
Значит, дефолт... :(


Як це немає голосів? У слугів монобільшість і навіть коаліція непотрібна. Давайте назвемо це немає бажання

Вони обосруться разом.Пожалуй,я согласен с путлером насчёт failed state в исполнении слуг олигархов во главе с клоуном.Как говорю великий я на нашем местном наречии юкрэйн невэ миссез зе опортунити ту мисс зе опортунити,то бишь все плохое,що можно сделать-будет сделано,не сомневайтесь.Чтобы было иначе треба больших потрясений.Их будет у нас.А курс 35 это ещё позитивный сценарий.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

трохи алгебри :)
шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ?
у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить :)

P.S - особливо цікавить піврічне-тримісячне депо :)
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 27 бер, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:46

  сірий написав:Поки що МБ вгору 28,26

Пока же еще межбанк не открылся. После 11 будет видно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів тільки за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, тепер вони щедро винагороджують преміями самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту
Востаннє редагувалось kmm3 в П'ят 27 бер, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:54

  kmm3 написав:Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, які щедро винагороджують самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту



Вы долго думали когда это бред сюда притащить ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:55

  kmm3 написав:Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, які щедро винагороджують самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57

  kmm3 написав:Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів тільки за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, тепер вони щедро винагороджують преміями самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту

простите за текст, но если привыкнуть не кушать, то можно уже и не какать
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