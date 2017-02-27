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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:31
Искатель написав: Alex2006 написав:
Ну, 25 скорее всего будет в середине/конце лета, долго ждать пока)
Сохранил Ваш прогноз. Осталось уточнить, когда у Вас середина лета. Ну и год, конечно. А то потом Вы скажете, что это прогноз на 10 лет вперед.
Вовочка,какое время года,когда снег и санки?
Лето!
Почему лето?
Вот такое хреновое лето!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:35
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 28.50 - 28.65, большинство предложений: 28.45 - 28.65/28.70
Сумы 28.20 - 28.60
Полтава 28.20 - 28.60
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:43
Поки що МБ вгору 28,26
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:43
Expert100500 написав: asti написав:
Не примут. Оба не примут. Нет голосов за оба.
Если только банки, то может быть. Оба нет.
Значит, дефолт...
Як це немає голосів? У слугів монобільшість і навіть коаліція непотрібна. Давайте назвемо це немає бажання
Вони обосруться разом.Пожалуй,я согласен с путлером насчёт failed state в исполнении слуг олигархов во главе с клоуном.Как говорю великий я на нашем местном наречии юкрэйн невэ миссез зе опортунити ту мисс зе опортунити,то бишь все плохое,що можно сделать-будет сделано,не сомневайтесь.Чтобы было иначе треба больших потрясений.Их будет у нас.А курс 35 это ещё позитивный сценарий.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:46
трохи алгебри
шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ?
у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить
P.S - особливо цікавить піврічне-тримісячне депо
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 27 бер, 2020 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:46
сірий написав:
Поки що МБ вгору 28,26
Пока же еще межбанк не открылся. После 11 будет видно.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:46
Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів тільки за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, тепер вони щедро винагороджують преміями самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту
Востаннє редагувалось kmm3
в П'ят 27 бер, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:54
kmm3 написав:
Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, які щедро винагороджують самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту
Вы долго думали когда это бред сюда притащить ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:55
kmm3 написав:
Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, які щедро винагороджують самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту
По заветам Шарикова.Ввести ЧП,а лучше военное положение.Все запретить.Затем взять и поделить.Только вот вопрос,до какой границы успеете добежать,товарищ?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:57
kmm3 написав:
Не оголосити зараз повний дефолт по зовнішніх запозиченнях - державна зрада країни. Ми маємо унікальний шанс, дарований самою природою, почати все з чистого листка. Так, чимало екпертів і економістів будуть лякати страшними наслідками. Це не дивно, оскільки Захід вигадав цілі теорії, які чомусь не працюють в реальному світі. Самі вони давно вже регулюють вручну свої ринки, але нам чомусь кажуть, що це неправильно. Чимало найвищих чиновників у кожній державі третього світу куплені, щоб просувати інтереси західного капіталу. Дуже наглядним є нещодавній приклад з синком Байдена. Хлопець приїжджав раз на місяць в Україну просто для того, щоб отримати мільйон доларів тільки за те, що рахувався в правлінні української газової компанії. Західні "партнери" пропхали своїх радників у найбільші державні компанії, тепер вони щедро винагороджують преміями самі себе. Злодюги найвищого калібру.
Дефолт жодним чином не повинен обвалити курс гривні, оскільки відпаде потреба в великих закупівлях долара для виплати боргів. Достатньо на час карантину ввести обмеження на обмін і зняття коштів, все одно потреба у валюті зараз мінімальна. А через місяць, після карантину, нікому вже не буде потрібен долар у великих обсягах, всі вже звикнуть до факту дефолту
простите за текст, но если привыкнуть не кушать, то можно уже и не какать
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