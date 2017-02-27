Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:40

alex_dvornichenko написав: Shram написав: zzzzzz написав:

Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ



Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия.

Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем.

Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки.

Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной. Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия.Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем.Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки.Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.

Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел....

Пишите исчо аналитику поржём. Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел....Пишите исчо аналитику поржём.

Никаких шуток.Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).- продолжение ими политики воровства и разграбления страны- провал ими экономической политики- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита- затыкание этим кредитом дырок в экономике.- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.