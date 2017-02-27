zzzzzz написав: Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ
Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия. Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем. Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки. Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.
Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел.... Пишите исчо аналитику поржём.
Никаких шуток. Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). - продолжение ими политики воровства и разграбления страны - провал ими экономической политики - обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита - затыкание этим кредитом дырок в экономике. - необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами. - приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
А моя думка,що деякі користувачі самі винні були неодноразово відповідаючи такій своєрідній м"яко кажучи особі, чим викликали подальший шабаш. Єдиний рецепт в таких випадках ігнор мав бути. А також закликав би всіх щодня вести себе виховано, показуючи свій інтелект високим рівнем спілкування та не завдавати роботи адміністраторам.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst написав:трохи алгебри шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ? у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить
Shram написав:Никаких шуток. Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). - продолжение ими политики воровства и разграбления страны - провал ими экономической политики - обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита - затыкание этим кредитом дырок в экономике. - необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами. - приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
Та Ви пропонуєте не терапію , а хірургію ? Або повну заміну медичного персоналу . Реальні шляхи ? У нас так вже починали - міліція , суд , прокуратура ... І де , і що ?
Shram написав:Никаких шуток. Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Важко боротись з чорною кішкою в темній кімнаті-особливо тоді,коли її там не має 1 Олігархи крадуть 1-3% (згідно чинного законодавства,тобто згідно з пролобійованими ними корупційними законами) 2 Вплив політичних рішень(тієї чи іншої політичної команди) на ВВП це ще...+/-5% (так ,тут може бути не тільки мінус,але й плюс(якщо рішення правильні) 3 Середній рівень свіового росту ВВП - 1-2% в рік Тому на мою думку Та команда в якої ріст ВВП в 2 рази більший від світового - успішна...
А тепер думайте Хто ж створює тих 92% ВВП і від кого залежить збільшення цих 92% до 100 чи 85...