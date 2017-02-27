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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:46
Ірина_
А моя думка,що деякі користувачі самі винні були неодноразово відповідаючи такій своєрідній м"яко кажучи особі, чим викликали подальший шабаш.
Єдиний рецепт в таких випадках ігнор мав бути.
А також закликав би всіх щодня вести себе виховано, показуючи свій інтелект високим рівнем спілкування та не завдавати роботи адміністраторам.
Востаннє редагувалось Автор77
в П'ят 27 бер, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:47
Так, а где эти эскадрильи боингов с долларами, которые якобы вот-вот на взлете?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:48
Shram написав:
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину
показавши дулю Заходу профіт отримає окремий олігарх чи простий люд?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:49
prodigy написав: stas_rst написав:
трохи алгебри
шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ?
у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить
P.S - особливо цікавить піврічне-тримісячне депо
сумма депозита (на пример 1000грн)
на 3 мес
1000*0,15/365*90*0,805=29,77грн
0,15=15% ставка депозита
90-дней (3 месяца)
0,805-это минус 19,5% налоги
на 6 мес
1000*0,15/365*182*0,805=60,209грн
Так банк же не так рахує ... Це хіба приблизно ...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:51
Автор77
цілком згідна. Але давайте все ж по темі, бо зараз прибіжать невдоволенні модерацією з криками як все несправедливо.
Хороший рецепт для всіх!
Єдиний рецепт в таких випадках ігнор мав бути.
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Ірина_
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:52
Shram написав:
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).
- продолжение ими политики воровства и разграбления страны
- провал ими экономической политики
- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита
- затыкание этим кредитом дырок в экономике.
- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.
- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
Та Ви пропонуєте не терапію , а хірургію ? Або повну заміну медичного персоналу .
Реальні шляхи ? У нас так вже починали - міліція , суд , прокуратура ... І де , і що ?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:53
Shram написав:
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Важко боротись з чорною кішкою в темній кімнаті-особливо тоді,коли її там не має
1 Олігархи крадуть 1-3% (згідно чинного законодавства,тобто згідно з пролобійованими ними корупційними законами)
2 Вплив політичних рішень(тієї чи іншої політичної команди) на ВВП це ще...+/-5% (так ,тут може бути не тільки мінус,але й плюс(якщо рішення правильні)
3 Середній рівень свіового росту ВВП - 1-2% в рік
Тому на мою думку
Та команда в якої ріст ВВП в 2 рази більший від світового - успішна...
А тепер думайте
Хто ж створює тих 92% ВВП і від кого залежить збільшення цих 92% до 100 чи 85...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:53
fin написав:
Так, а где эти эскадрильи боингов с долларами, которые якобы вот-вот на взлете?
Перший прилетів, але грошей вистачило лише для своїх. Чекаємо на другий.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:54
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:57
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