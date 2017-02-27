Shram написав:

Никаких шуток.Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).- продолжение ими политики воровства и разграбления страны- провал ими экономической политики- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита- затыкание этим кредитом дырок в экономике.- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.