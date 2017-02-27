Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01

Shram написав: alex_dvornichenko написав: Shram написав:

Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия.

Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем.

Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки.

Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной. Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия.Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем.Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки.Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.

Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел....

Пишите исчо аналитику поржём. Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел....Пишите исчо аналитику поржём.



Никаких шуток.

Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.



Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:



- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).

- продолжение ими политики воровства и разграбления страны

- провал ими экономической политики

- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита

- затыкание этим кредитом дырок в экономике.

- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.

- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.



Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы. Никаких шуток.Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).- продолжение ими политики воровства и разграбления страны- провал ими экономической политики- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита- затыкание этим кредитом дырок в экономике.- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.

And it's true what they say, you know.А ведь это правда.Почти тридцать лет.Можно было не один, а сразу несколько прыжков совершить.Это как едешь на старом Запорожце,а мимо на полном ходу проносятся Ауди,мерсы,Хюндаи, Ниссаны и т.п.Разве не обидно.Но приходит МВФ и дает очередным несостоятельным управленцев денег ,чтобы перебиться.И цикл повторяется.Может в консерватории что-то менять надо?Одно из тех сообщений на форуме, что бьет в "десятку",наотмашь :..."приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.."Ведь задумаемся - почему страна такая бедная.Богатства,ресурсы то ведь фантастические.Понятное дело, что не МВФ причина, причина внутренняя, она тут.И требования адекватные МВФ - анти Бениевый закон, жить по средствам и т.п.Но как правильно написал, потом все повторяется снова.Система просто заточена не на нас с вами,не на средний класс,в отличие от европейских стран,даже тех,что победнее,даже тех, что ресурсами, трудовой и интеллектуальной базой гораздо ниже по уровню Украины.Таки в консерватории что-то менять надо.Нужна не терапия,а хирургия, понятно, что любая операция - это стресс для организма,вот только если бы операцию провели много лет назад, то сейчас бы к нам поляки ездили,а не наоборот.