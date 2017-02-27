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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:51
Автор77
цілком згідна. Але давайте все ж по темі, бо зараз прибіжать невдоволенні модерацією з криками як все несправедливо.
Хороший рецепт для всіх!
Єдиний рецепт в таких випадках ігнор мав бути.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:52
Shram написав:
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).
- продолжение ими политики воровства и разграбления страны
- провал ими экономической политики
- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита
- затыкание этим кредитом дырок в экономике.
- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.
- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
Та Ви пропонуєте не терапію , а хірургію ? Або повну заміну медичного персоналу .
Реальні шляхи ? У нас так вже починали - міліція , суд , прокуратура ... І де , і що ?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:53
Shram написав:
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Важко боротись з чорною кішкою в темній кімнаті-особливо тоді,коли її там не має
1 Олігархи крадуть 1-3% (згідно чинного законодавства,тобто згідно з пролобійованими ними корупційними законами)
2 Вплив політичних рішень(тієї чи іншої політичної команди) на ВВП це ще...+/-5% (так ,тут може бути не тільки мінус,але й плюс(якщо рішення правильні)
3 Середній рівень свіового росту ВВП - 1-2% в рік
Тому на мою думку
Та команда в якої ріст ВВП в 2 рази більший від світового - успішна...
А тепер думайте
Хто ж створює тих 92% ВВП і від кого залежить збільшення цих 92% до 100 чи 85...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:53
fin написав:
Так, а где эти эскадрильи боингов с долларами, которые якобы вот-вот на взлете?
Перший прилетів, але грошей вистачило лише для своїх. Чекаємо на другий.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:54
Макрон: COVID-19 угрожает существованию ЕС и Шенгена
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:57
НА ПФТС появилась первая нормальная двухсторонняя котировка с нормальным объемом
10 месяцев 22% / 15%
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:58
Pupsik написав: Shram написав:
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину
показавши дулю Заходу профіт отримає окремий олігарх чи простий люд?
Поясните свою мысль.
Как можно "показать дулю" перестав слёзно просить у них деньги?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:00
холява написав:
Реальность в Украине .
Началась пандемия .
Много людей отнеслись к этому с ответственностью и соблюдают рекомендации епидимиологов.
Еще большая часть отнеслась к этому -хоть бы что, абы сохранить деньги и купить доллары.
И еще пожрать , а то ВДРУГ хуже станет .
Сидите дома и не рискуйте .
Не делайте опрометчивых шагов .
Жизнь одна и ее не купишь.
Лучше быть испуганным и живым засранцем , чем храбрым покойником.(мультфильм Сименсы )
Будьте ответственными и помогите ближнему своему по возможности.
Особенно старикам .
Всем Здоровья .
Берегите себя и других.
РЫ.СЫ Я прошу вас не нажимать плюс .
Это для вашего блага написано.
Отдельное Спасибо Уважаемому alzamon.!!!
халява, які Сіменси, WTF?
І ці люди ще нас повчають не колупатися в носі (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:01
Shram написав: alex_dvornichenko написав: Shram написав:
Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия.
Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем.
Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки.
Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.
Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел....
Пишите исчо аналитику поржём.
Никаких шуток.
Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё).
- продолжение ими политики воровства и разграбления страны
- провал ими экономической политики
- обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита
- затыкание этим кредитом дырок в экономике.
- необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами.
- приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
And it's true what they say, you know.
А ведь это правда.
Почти тридцать лет.
Можно было не один, а сразу несколько прыжков совершить.
Это как едешь на старом Запорожце,а мимо на полном ходу проносятся Ауди,мерсы,Хюндаи, Ниссаны и т.п.
Разве не обидно.
Но приходит МВФ и дает очередным несостоятельным управленцев денег ,чтобы перебиться.
И цикл повторяется.
Может в консерватории что-то менять надо?
Одно из тех сообщений на форуме, что бьет в "десятку",наотмашь :
..."приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.."
Ведь задумаемся - почему страна такая бедная.
Богатства,ресурсы то ведь фантастические.
Понятное дело, что не МВФ причина, причина внутренняя, она тут.
И требования адекватные МВФ - анти Бениевый закон, жить по средствам и т.п.
Но как правильно написал, потом все повторяется снова.
Система просто заточена не на нас с вами,
не на средний класс,
в отличие от европейских стран,
даже тех,что победнее,
даже тех, что ресурсами, трудовой и интеллектуальной базой гораздо ниже по уровню Украины.
Таки в консерватории что-то менять надо.
Нужна не терапия,а хирургия, понятно, что любая операция - это стресс для организма,вот только если бы операцию провели много лет назад, то сейчас бы к нам поляки ездили,а не наоборот.
Востаннє редагувалось Автор77
в П'ят 27 бер, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:04
ricardo написав: fin написав:
Так, а где эти эскадрильи боингов с долларами, которые якобы вот-вот на взлете?
Перший прилетів, але грошей вистачило лише для своїх. Чекаємо на другий.
А чего только два? Гулять так гулять!
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fin
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