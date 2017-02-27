Shram написав:Никаких шуток. Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). - продолжение ими политики воровства и разграбления страны - провал ими экономической политики - обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита - затыкание этим кредитом дырок в экономике. - необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами. - приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
Та Ви пропонуєте не терапію , а хірургію ? Або повну заміну медичного персоналу . Реальні шляхи ? У нас так вже починали - міліція , суд , прокуратура ... І де , і що ?
Shram написав:Никаких шуток. Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Важко боротись з чорною кішкою в темній кімнаті-особливо тоді,коли її там не має 1 Олігархи крадуть 1-3% (згідно чинного законодавства,тобто згідно з пролобійованими ними корупційними законами) 2 Вплив політичних рішень(тієї чи іншої політичної команди) на ВВП це ще...+/-5% (так ,тут може бути не тільки мінус,але й плюс(якщо рішення правильні) 3 Середній рівень свіового росту ВВП - 1-2% в рік Тому на мою думку Та команда в якої ріст ВВП в 2 рази більший від світового - успішна...
А тепер думайте Хто ж створює тих 92% ВВП і від кого залежить збільшення цих 92% до 100 чи 85...
Началась пандемия . Много людей отнеслись к этому с ответственностью и соблюдают рекомендации епидимиологов. Еще большая часть отнеслась к этому -хоть бы что, абы сохранить деньги и купить доллары.
И еще пожрать , а то ВДРУГ хуже станет .
Сидите дома и не рискуйте . Не делайте опрометчивых шагов .
Жизнь одна и ее не купишь.
Лучше быть испуганным и живым засранцем , чем храбрым покойником. (мультфильм Сименсы ) Будьте ответственными и помогите ближнему своему по возможности. Особенно старикам . Всем Здоровья . Берегите себя и других.
РЫ.СЫ Я прошу вас не нажимать плюс . Это для вашего блага написано. Отдельное Спасибо Уважаемому alzamon.!!!
халява, які Сіменси, WTF? І ці люди ще нас повчають не колупатися в носі (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Shram написав: Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия. Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем. Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки. Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.
Шутить изволите ? То есть виноваты советы МВФ и кредиты ? А тотальная коррупция, олигархация экономики, ручное судопроизводство здесь совсем не удел.... Пишите исчо аналитику поржём.
Никаких шуток. Коррупцию, олигархов, бестолковость управленцев признаю полностью, как и их вину.
Но ведь если присмотреться к последним 15 годам прекрасно вырисовывается следующая схема:
- приход новых людей к власти (зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). - продолжение ими политики воровства и разграбления страны - провал ими экономической политики - обращение их к МВФ, сдача каких либо интересов страны в угоду получения кредита - затыкание этим кредитом дырок в экономике. - необходимость отдачи денег и процентов по кредиту, усугбляющиеся вследствие этого проблемы в стране, уход этих людей из власти с наворованными миллионамии и миллиардами. - приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.
Как видно при таком подходе сколько денег от МВФ(и иже с ними) не получай, ничего путного не выйдет. А страна лишь больше и больше усугубляет свои проблемы.
And it's true what they say, you know.
А ведь это правда.
Почти тридцать лет.
Можно было не один, а сразу несколько прыжков совершить.
Это как едешь на старом Запорожце,а мимо на полном ходу проносятся Ауди,мерсы,Хюндаи, Ниссаны и т.п.
Разве не обидно.
Но приходит МВФ и дает очередным несостоятельным управленцев денег ,чтобы перебиться.
И цикл повторяется.
Может в консерватории что-то менять надо?
Одно из тех сообщений на форуме, что бьет в "десятку",наотмашь :
..."приход новых людей к власти(зачастую марионеток от олигархии или зависимых от неё). НОВЫЙ ЦИКЛ.."
Ведь задумаемся - почему страна такая бедная.
Богатства,ресурсы то ведь фантастические.
Понятное дело, что не МВФ причина, причина внутренняя, она тут.
И требования адекватные МВФ - анти Бениевый закон, жить по средствам и т.п.
Но как правильно написал, потом все повторяется снова.
Система просто заточена не на нас с вами,
не на средний класс, в отличие от европейских стран, даже тех,что победнее, даже тех, что ресурсами, трудовой и интеллектуальной базой гораздо ниже по уровню Украины.
Таки в консерватории что-то менять надо.
Нужна не терапия,а хирургия, понятно, что любая операция - это стресс для организма,вот только если бы операцию провели много лет назад, то сейчас бы к нам поляки ездили,а не наоборот.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.