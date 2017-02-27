Вітаюсь совсіма.
11:00
Підросли крпійок на 5-15, та більше підтягнули біди. Не поспішають нести.
26.03.2020 19:00
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:08
Курси на зараз - здебільшого зелені
Вітаюсь совсіма.
11:00
Підросли крпійок на 5-15, та більше підтягнули біди. Не поспішають нести.
26.03.2020 19:00
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:10
Покупка нал по 28.50
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:10
учебный год у нас до 1 июля. сказали занятия начнутся при благоприятных условиях в мае
значит вирус до середины мая, а это люди без работы будут сидеть, а значит без средств
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:18
Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:19
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:20
Ага, під керівництвом клоунів олігархів: зробимо разом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:21
Зʼявились наслідки останнього аукціону ОВДП
Вітаюсь совсіма.
Як і очікувалоь, більшість доляра взяли Юрики. Мабуть таки Нафтогаз вирішив не марінувати тимчасово вільні кошти.
Євро, здається, забрали банки.
Нерези, майже без змін.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:23
Олигархи между прочим тем более без денех, о них подумал
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:23
Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:24
в греции вышли и послали мвф на небо за звёздочкой. сказали от долгов не отказываемся, заплатим когда сможем.
и как видим ничего страшного, главное сделать первый шаг.
а дадут деньги нам, всё равно их хватит на год - своруют, а потом опять в папрашайку.
только уже тогда продавать нечего, а значит с нами считаться не будут.
в кризисы наоборот выгодно покупать, а не продавать
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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