Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:23

Игорь Алексеевич написав: учебный год у нас до 1 июля. сказали занятия начнутся при благоприятных условиях в мае

значит вирус до середины мая, а это люди без работы будут сидеть, а значит без средств учебный год у нас до 1 июля. сказали занятия начнутся при благоприятных условиях в маезначит вирус до середины мая, а это люди без работы будут сидеть, а значит без средств

Олигархи между прочим тем более без денех, о них подумал Олигархи между прочим тем более без денех, о них подумал

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.