zzzzzz написав: Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ
Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия. Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем. Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки. Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.
Ага, під керівництвом клоунів олігархів: зробимо разом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Як і очікувалоь, більшість доляра взяли Юрики. Мабуть таки Нафтогаз вирішив не марінувати тимчасово вільні кошти.
Євро, здається, забрали банки.
Нерези, майже без змін.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
в греции вышли и послали мвф на небо за звёздочкой. сказали от долгов не отказываемся, заплатим когда сможем. и как видим ничего страшного, главное сделать первый шаг. а дадут деньги нам, всё равно их хватит на год - своруют, а потом опять в папрашайку. только уже тогда продавать нечего, а значит с нами считаться не будут. в кризисы наоборот выгодно покупать, а не продавать
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.