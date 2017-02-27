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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4813481448154816

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:19

  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:20

  Shram написав:
  zzzzzz написав:
Заявление главы МВФ Кристины Георгиевой, примите закон про землю и банки, будут деньги. Не примите, не будет денег. Думай-ТЕ


Уже лет 15 МВФ дает Украине кредиты, то под одни, то под другие условия.
Только вот что-то пользы от этих кредитов и их условий получения не видать совсем.
Страна лишь всё глубже и глубже проваливается в экономическую пропасть, и всё ближе и ближе становится к самым нищим странам Африки.
Может пора попробовать самим, без кредитов и советов от МВФ научится управлять страной.

Ага, під керівництвом клоунів олігархів: зробимо разом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:21

Зʼявились наслідки останнього аукціону ОВДП


Вітаюсь совсіма.

https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx

Як і очікувалоь, більшість доляра взяли Юрики. Мабуть таки Нафтогаз вирішив не марінувати тимчасово вільні кошти.

Євро, здається, забрали банки.

Нерези, майже без змін.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:23

  Игорь Алексеевич написав:учебный год у нас до 1 июля. сказали занятия начнутся при благоприятных условиях в мае
значит вирус до середины мая, а это люди без работы будут сидеть, а значит без средств :roll:

Олигархи между прочим тем более без денех, о них подумал :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:23

  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?


Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:24

  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?

в греции вышли и послали мвф на небо за звёздочкой. сказали от долгов не отказываемся, заплатим когда сможем.
и как видим ничего страшного, главное сделать первый шаг.
а дадут деньги нам, всё равно их хватит на год - своруют, а потом опять в папрашайку.
только уже тогда продавать нечего, а значит с нами считаться не будут. :roll:
в кризисы наоборот выгодно покупать, а не продавать :roll: :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://dilo.net.ua/ekonomika/ukrayina-otrymaye-bilshe-groshej-nizh-planuvalosya-mvf/
Україна отримає більше грошей, ніж планувалося – МВФ
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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