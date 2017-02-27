Хорошо бы, а то за 8 млрд.дол. от МВФ спустить по неоднозначному закуону землю, при том, что отдавать надо только в этом году офигенную сумму.
Четвертый квартал - там сумма уменьшается выплат, А вот 3-й квартал в этом отношении сильно подозрительный.
Время второй волны ?
Как вам такой вариант господа ?
Слишком многое сходится в 3-м квартале - и депо, и ОВГЗ подоспеют, и долги, и макро стата будет в тему к этому времени, и август-сентябрь традиционные такие месяцы в этом плане.
Ловите по объему долгов ссылку, стоит поразмышлять, оценить соотношение с 8 млрд.от МВФ, и с тем,что денег на много чего еще надо будет:
Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга. Из этой суммы 169,24 млрд грн внешнего долга и 231,46 — внутреннего, сообщает пресс-служба Министерства финансов.Указано, что сумма долга разбита на четыре части, наименьший платеж приходится на четвертый квартал, а наибольший — на третий. Так, в первом квартале необходимо будет заплатить 108,24 млрд грн. Из них 33,55 млрд грн внешнего долга и 74,69 млрд грн внутреннего. Во втором квартале сумма выплат зафиксирована на уровне в 101,97 млрд грн, где 39,46 млрд грн внешнего долга и 62,51 млрд грн — внутреннего. Третий квартал является самым пиковым по выплатам. В период с июля по сентябрь Украина должна заплатить 153,83 млрд грн. Из них 86,55 млрд грн внешнего долга и 67,28 грн — внутреннего. На четвертый квартал приходится наименьшая сумма — 36,66 млрд грн. Таким образом, за последние три месяца года необходимо будет выплатить 9,69 млрд грн внешнего долга и 26,97 млрд грн — внутреннего. В Минфине также сообщили, что в 2021 году платежи по госдолгу снизятся до 335,92 млрд грн, в 2022 году — до 230,64 млрд грн, в 2023 году — до 226,7 млрд грн, а в 2024 году вырастут до 265,74 млрд грн.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:З.Ы. А курс же тоже можно любой нарисовать, если надзвычайный стан?
Режим ЧП в стране скорее всего будет введен, когда будет несколько десятков тысяч заболевших, то есть где-то через пару недель, имхо. Думаю, что межбанк в режиме ЧП будет в каком-то полуручном режиме распределения, импорт возможно только критический. Не знаю как экспорт, но массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
hxbbgaf написав:А если начнут надзвичайни станы и ограничивать право собственности, то МВФ тоже, наверное, может послать. На такое там тоже никто не рассчитывал. Пока одно главное условие антибеневый закон.
Кристалина же прямым текстом сказала - банки и земля. Если под банки слуги голоса могут наскрести объединившись с Порошенко и Голосом, то по земле полный пролёт.
Україна досягла значного прогресу в переговорах із МВФ щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) і може розраховувати на збільшення кредиту після ухвалення закону про банківську та земельну реформи. Про це йдеться в офіційній заяві директора-розпорядниці фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеній на сайті МВФ.
на першому місці "про банки", а про землю, це місцеві забаганки, як колись про "підвищення тарифів" нам впарювали, що це вимога МВФ
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 бер, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Підкреслюється, що ціни на нафту марки "Юралс" (головний індикатив для продажу нафти українського походження) впали до рівня 19-23 доларів за барель, що суттєво нижче рівня повної собівартості нафти "Укрнафти" з урахуванням рентної плати та інших платежів до бюджету.
Ще до падіння цін "Укрнафта" накопичила близько 420 тисяч тонн нафти і конденсату, які не змогла реалізувати через те, що "встановлювані державою стартові ціни не відповідали ринковому рівню і покупці відмовлялись купувати сировину".
"При цьому, згідно з чинним законодавством, з цього обсягу непроданої сировини нараховані і вже сплачені рентні платежі за чинними на момент сплати цінами, які були значно вищими за поточні. Компанія вказує на те, що реалізація цього обсягу сировини за поточними низькими цінами призведе до прямих фінансових втрат.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.03.2020.........................28,232 Доллар прибавил 10 копеек. Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Открылись с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув утренний кофе, опустились на 3 копейки и приостановились. После 11 снизились еще на 1.5 и снова уравновесились. НБУ вчера продал около 11 млн. Коррсчета чуть снизились за счет увеличения объема суточных сертификатов. Все остальное совсем мелкое.
В среду МБ чуть оживился, продажа валюты выросла с 333.8 до 368.7. Обороты чистые. Вчерашние сомнения по поводу интервенции были вызваны ошибкой в анализе ликвидности, которую сегодня исправили. Исправили очень странно. В графе "прочие" появился ноль, но на соответсвующую сумму была уменьшена графа налички. Баланс, вроде, сохранен, но вопросы остались. Не понятно, что это за операция, которой не могут найти место в отчетности?
Тут толковое объяснение ситуации - почему доллар снова пошел вверх, рекомендую к прочтению.
............"Але варто було уряду запропонувати провести переформатування бюджету (скоротити очікувані доходи і збільшити витрати), як плутанина почала наростати. Крім цього, інтрига з приводу завтрашнього засідання Верховної Ради щодо землі і “антиколомойського” закону і піар на цьому окремих політиків зробили свою справу. Фінансисти злякалися, а населення вчергове занервувало (навіть з урахуванням карантину). Пролунав черговий клич: даєш долар по 30-35, і ажіотаж моментально посилився. За фактом – нічого особливо не змінилося в економіці за ці кілька годин (там як і раніше поки що погано), а депутати не підтримали ідей чиновників – але ринок знову збаламутили"...............
И про МВФ.
Год от года мы читаем в их требованиях одни и тот же набор :
.........." Україна має виконати попередні умови. Зокрема, йшлося про посилення верховенства права, боротьбу з корупцією, розвиток конкурентного середовища, відкритість ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежність і фінансову стабільність НБУ."............
Т.е. по факту денег дают несмотря на то, что ни верховенства права, ни борьбы с коррупцией по большому счету не происходит, а точнее присходит в виде профанации.
Ну а про "зменшення ролі олигархов" тут вообще ноу коммент.
китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран. тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
hxbbgaf написав:З.Ы. А курс же тоже можно любой нарисовать, если надзвычайный стан?
Режим ЧП в стране скорее всего будет введен, когда будет несколько десятков тысяч заболевших, то есть где-то через пару недель, имхо. Думаю, что межбанк в режиме ЧП будет в каком-то полуручном режиме распределения, импорт возможно только критический. Не знаю как экспорт, но массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны.
Только что пришел домой, был на разведке в поликлинике и в стационаре в терапевтическом отделении. Пообщался с врачами. С температурой никого не принимают в стационар. Все сидят по домам на карантине. В стационаре находятся только самые безопасные в контексте корона-вируса пациенты - т.е. почти здоровые.
Новости из Израиля. Армия берет на себя снабжение населения продуктами (подвоз и распространение). США обвиняют Китай в дезинформации в контексте скрытия информации об истинной опасности корона-вируса. Италия скорбит. Практически нет семей, в которых никто не умер в ближайшее время.
Что будет дальше? Думаю, что мы обратимся к опыту СССР в вопросах изоляции от внешнего мира в ближайшее время. Изоляция экономическая под названием длительный карантин приведет к дефициту лекарств, техники, нефтепродуктов, продуктов питания.
hxbbgaf написав:З.Ы. А курс же тоже можно любой нарисовать, если надзвычайный стан?
Режим ЧП в стране скорее всего будет введен, когда будет несколько десятков тысяч заболевших, то есть где-то через пару недель, имхо. Думаю, что межбанк в режиме ЧП будет в каком-то полуручном режиме распределения, импорт возможно только критический. Не знаю как экспорт, но массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны.
якщо буде ЧП, то потім будуть голодні бунти, я не думаю, що клоун самовбивця
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/