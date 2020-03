Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:18

freeze написав: hxbbgaf написав: А если начнут надзвичайни станы и ограничивать право собственности, то МВФ тоже, наверное, может послать. На такое там тоже никто не рассчитывал. Пока одно главное условие антибеневый закон. А если начнут надзвичайни станы и ограничивать право собственности, то МВФ тоже, наверное, может послать. На такое там тоже никто не рассчитывал. Пока одно главное условие антибеневый закон.



Кристалина же прямым текстом сказала - банки и земля.

Если под банки слуги голоса могут наскрести объединившись с Порошенко и Голосом, то по земле полный пролёт.



Україна досягла значного прогресу в переговорах із МВФ щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) і може розраховувати на збільшення кредиту після ухвалення закону про банківську та земельну реформи.

Про це йдеться в офіційній заяві директора-розпорядниці фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеній на сайті МВФ.

на першому місці "про банки", а про землю, це місцеві забаганки, як колись про "підвищення тарифів" нам впарювали, що це вимога МВФ на першому місці "про банки", а про землю, це місцеві забаганки, як колись про "підвищення тарифів" нам впарювали, що це вимога МВФ

