Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:28

китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.



я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.

тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.