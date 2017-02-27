Сибарит написав:В среду МБ чуть оживился, продажа валюты выросла с 333.8 до 368.7. Обороты чистые. Вчерашние сомнения по поводу интервенции были вызваны ошибкой в анализе ликвидности, которую сегодня исправили. Исправили очень странно. В графе "прочие" появился ноль, но на соответсвующую сумму была уменьшена графа налички. Баланс, вроде, сохранен, но вопросы остались. Не понятно, что это за операция, которой не могут найти место в отчетности?
Операция "Ы". Потому что нет такой буквы в украинском алфавите!
Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран. тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Во всем нужно искать что-то и полезное, а не только зраду. У нас нехватка солдат и рабочей силы достигла критического значения.
Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран. тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Во всем нужно искать что-то и полезное, а не только зраду. У нас нехватка солдат и рабочей силы достигла критического значения.
Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран. тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Во всем нужно искать что-то и полезное, а не только зраду. У нас нехватка солдат и рабочей силы достигла критического значения.
у нас и так зарплаты были низкими, а теперь если на одно место 3чел. будет, то урежут ещё ниже.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран. тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Німеччина відкриває ринок праці, Великобританія писала про 20 000 квот для українців, чи ти думаєш хто буде піднімати економіку ЄС?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
НБУ відкорегував вчорашній свій аналіз ліквідності!
НБУ позавчора нічого не продавав.
Більшість з того, що подавали як поїдання ліквідності НБУ, віднесли на зменьшення операції Інкасаціі. Вона додала всього 346,37 млн.грн., забравши готівку з ринку. Та ще трохи додали Інші 43,12 млн.грн.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 27 бер, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Все надеются на лекарство от МВФ -пресловутые 8 млрд.
В то же время - вот наши долги:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46788 ... grn-minfin Станом на початок березня Держава винна зовнішнім кредиторам 40,45 мільярда доларів (з яких 1,69 мільярда доларів — борг перед МВФ). Внутрішнім кредиторам держава повинна повернути 33,17 мільярда доларів. Ще 9,75 мільярда доларів держава гарантує за борговими зобов’язаннями підприємств та організацій.У 2019 році Державний борг України виріс загалом на 6 мільярдів доларів і станом на 1 січня 2020 року складав 84,4 мільярда доларів.
Вот один из основных драйверов нашего развития за последние годы -строительный сектор :
https://news.finance.ua/ua/news/-/46783 ... buduyutsya На первинному ринку нерухомості за підсумками першого тижня карантину активні будівельні роботи продовжилися у понад 50% споруджуваних об’єктів, близько 30% – роботи велися частково, а в 20% – були тимчасово припинені.
А есть еще - карантин с падением опта и розницы. Есть еще и традиционная дыра по коммуналке, которая сейчас расти будет не по дням,а по часам. Есть нереальный разрыв и дефицит пенсионного фонда,вспомним очереди за визами. Есть ай-ти сектор, который пострадает также ,поскольку в мире им подмораживают часть проектов Есть огромная потребность дать людям денег, элементарно чтобы выжили, может только предполагать выплаты по фонду занятости.
В контексте валют.
И второй волны в 3-м квартале.
Ситуация все-таки серьезна, несмотря на то,что резервы в 3 раза больше, чем это было в 2015-м когда 40-ка засветилася.
freeze написав:Не знаю как экспорт, но массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны.
та ну это тупак. То, экспорт чего можно серьёзно ограничить (зерно, подсолнечное масло и т.п.) - мы просто не съедаем в тех количествах, которые производим. Да, можно создать у себя избыток подсолнечника, но помдоров и картошки от этого больше не станет.