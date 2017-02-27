Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:39

Все надеются на лекарство от МВФ -пресловутые 8 млрд.В то же время - вот наши долги:Станом на початок березня Держава винна зовнішнім кредиторам 40,45 мільярда доларів (з яких 1,69 мільярда доларів — борг перед МВФ). Внутрішнім кредиторам держава повинна повернути 33,17 мільярда доларів. Ще 9,75 мільярда доларів держава гарантує за борговими зобов’язаннями підприємств та організацій.У 2019 році Державний борг України виріс загалом на 6 мільярдів доларів і станом на 1 січня 2020 року складав 84,4 мільярда доларів.Вот один из основных драйверов нашего развития за последние годы -строительный сектор :На первинному ринку нерухомості за підсумками першого тижня карантину активні будівельні роботи продовжилися у понад 50% споруджуваних об’єктів, близько 30% – роботи велися частково, а в 20% – були тимчасово припинені.А есть еще - карантин с падением опта и розницы.Есть еще и традиционная дыра по коммуналке, которая сейчас расти будет не по дням,а по часам.Есть нереальный разрыв и дефицит пенсионного фонда,вспомним очереди за визами.Есть ай-ти сектор, который пострадает также ,поскольку в мире им подмораживают часть проектовЕсть огромная потребность дать людям денег, элементарно чтобы выжили, может только предполагать выплаты по фонду занятости.В контексте валют.И второй волны в 3-м квартале.Ситуация все-таки серьезна, несмотря на то,что резервы в 3 раза больше, чем это было в 2015-м когда 40-ка засветилася.