Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:34

Игорь Алексеевич написав: китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.



я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.

тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре??? китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???

Німеччина відкриває ринок праці, Великобританія писала про 20 000 квот для українців,

чи ти думаєш хто буде піднімати економіку ЄС? Німеччина відкриває ринок праці, Великобританія писала про 20 000 квот для українців,чи ти думаєш хто буде піднімати економіку ЄС?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/