Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:52

unicdima написав: Игорь Алексеевич написав: китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.

я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.

тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре??? китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???

Те заробитчане которых я знаю они здесь временную никогда не искали, а занимались домашними делами, готовили документы под следующую поездку и т.д.. На Пасху заробитчане особенно с Западной Украины приезжали массово и на месяц и два и назад.

Польша уже заявила о дефиците рабочей силы и максимальном послаблении для наших. Пустят. Те заробитчане которых я знаю они здесь временную никогда не искали, а занимались домашними делами, готовили документы под следующую поездку и т.д.. На Пасху заробитчане особенно с Западной Украины приезжали массово и на месяц и два и назад.Польша уже заявила о дефиците рабочей силы и максимальном послаблении для наших. Пустят.

Польша знает-где хлеб с маслом.З 1 января они освободили нашу молодежь до 27 лет от налогов,это значит,что каждый такой украинец получит в месяц на 200-250 долларов больше чем раньше,и уже получают реально, так мне сказали конкретные люди,что там работают сейчас.Ни у кого не возникает мысли - что все эти обсуждения МВФ, дадут-не дадут и сколько и т.п. - это не обсуждение реальных структурных проблем экономикии перспектив национального развития ?Пора задумываться над стратегией и есть ли свет в конце тунеля.А то "здается" мне, что клановая модель экономики - вообще тупиковая и дело может окончиться полномасштабным финансово-экономическим кризисом.Наверное многие не согласятся,но дисбалансы такие накопились, чтовсе может пойти по принципу "домино",и тогда не рубеж 30 будем здесь обсуждать, а несколько иные проблемы и уровни.