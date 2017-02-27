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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:41
Игорь Алексеевич написав:
китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.
тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Те заробитчане которых я знаю они здесь временную никогда не искали, а занимались домашними делами, готовили документы под следующую поездку и т.д.. На Пасху заробитчане особенно с Западной Украины приезжали массово и на месяц и два и назад.
Польша уже заявила о дефиците рабочей силы и максимальном послаблении для наших. Пустят.
Востаннє редагувалось unicdima
в П'ят 27 бер, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:42
Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60!
Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:43
ALEF написав: vladimir07 написав:
Альфа говорит "по евро без ограничений", но на деле никаких евро в отделениях нет как и доллара.
Час назад заходил в Альфу снял $1000. Нельзя сказать, что выдают без проблем, но выдали.
Гривну же готовы были выдать без проблем, спросил: "тыщ 40 можно?" - "можно".
По предзаказу ? Это вчера в отделении в центре столицы ответили, что валюты нет.
С гривной проблем нет, да.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:48
Игорь Алексеевич написав:
китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.
тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Будут тратить свои заработанные евро и доллары.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:48
Игорь Алексеевич написав:
если учебный год до 1 июля, значит у нас летний морской сезон только с июля.
они и так имели заработок только в течении трёх мес., а теперь на мес. сдвигается их сезон.
Учебный год ВСЕГДА был до 1 июля. До 1 июня - занятия, до 1 июля - ДПА, ЗНО и пр.
Морского сезона в этом году не будет вообще.
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Grey001
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:52
unicdima написав: Игорь Алексеевич написав:
китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.
тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???
Те заробитчане которых я знаю они здесь временную никогда не искали, а занимались домашними делами, готовили документы под следующую поездку и т.д.. На Пасху заробитчане особенно с Западной Украины приезжали массово и на месяц и два и назад.
Польша уже заявила о дефиците рабочей силы и максимальном послаблении для наших. Пустят.
Польша знает-где хлеб с маслом.
З 1 января они освободили нашу молодежь до 27 лет от налогов,
это значит,что каждый такой украинец получит в месяц на 200-250 долларов больше чем раньше,и уже получают реально, так мне сказали конкретные люди,что там работают сейчас.
Ни у кого не возникает мысли - что все эти обсуждения МВФ, дадут-не дадут и сколько и т.п. - это не обсуждение реальных структурных проблем экономики
и перспектив национального развития ?
Пора задумываться над стратегией и есть ли свет в конце тунеля.
А то "здается" мне, что клановая модель экономики - вообще тупиковая и дело может окончиться полномасштабным финансово-экономическим кризисом.
Наверное многие не согласятся,
но дисбалансы такие накопились, что
все может пойти по принципу "домино",
и тогда не рубеж 30 будем здесь обсуждать, а несколько иные проблемы и уровни.
Востаннє редагувалось Автор77
в П'ят 27 бер, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:54
vladimir07 написав:
вчера в отделении в центре столицы ответили, что валюты нет.
Ой зачем она вам нужна,пусть себе там лежит,при дефолте вообще всё национализируют и выдадут как в Аргентине по курсу 8,может быть.
Классное понятие валютные счета при развитом зеленизме,люди радуются что можно снять по чайной ложке в гривнах,остальные внимательно читают договор и ищут там знакомые буквы,мол что валюта должна отдаваться валютой по первому требованию,но самому стало сейчас смешно от всеобщей наивности,тут же рулят мировые ноу хау,одни прорывы в экономической политике(((
п.с. почему-то наличка сама себе придумала,что МВФ уже налил бабла и рухнула от неоправданного оптимизма,люди верят в чудеса,73% это неизлечимо,вера в домовых,русалок и счастье от шулеров и кидал.
Востаннє редагувалось somilitark
в П'ят 27 бер, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:55
Grey001 написав: Игорь Алексеевич написав:
если учебный год до 1 июля, значит у нас летний морской сезон только с июля.
они и так имели заработок только в течении трёх мес., а теперь на мес. сдвигается их сезон.
Учебный год ВСЕГДА был до 1 июля. До 1 июня - занятия, до 1 июля - ДПА, ЗНО и пр.
Морского сезона в этом году не будет вообще.
зно и т.д....эта уже детвара с папами, мамам, дедушками и бабушками не ездили на отдых. в основном дети до 15 лет и их родственники.
а в этом году мало того что вирус и ещё будет у многих страх, так ещё и дети в школах.
поэтому морские кукурузники и чебуречники пострадают в этот сезон.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:57
Nazarkino написав:
пішов конкрєтний злив
Где и какие объемы?)
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:04
Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Оскільки вечір тут вчора був веселий, завдяки Перес де Куэльяр!
Аргументувати більше нічого. Тепер, надіюся, у Вас не буде виникати запитання чому дана особа постійно в бані?!
Прошу вибачення за те, що прийшлося читати весь бруд у Вашу адресу.
Якщо ще хтось має запитання чому такий спалах агресивності щодо мене, відповім - цей користувач неодноразово поводив себе в такому ж дусі. При видалені подібних повідомлень, а потім подальшим блокуванням, користувач почав відверто крити матами, розповсюджувати неправдиву інформацію про мене на всіх ресурсах. Ось і вся власне історія.
Терпіння моє закінчилося... Користувача заблоковано безстроково.
Всім гарного сонячного дня! Бережіть себе та своїх рідних!
З повагою, Ірина
Алілуя!
+100500!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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