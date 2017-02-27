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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4818481948204821

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 384
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
177
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:41

  Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.
тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???

Те заробитчане которых я знаю они здесь временную никогда не искали, а занимались домашними делами, готовили документы под следующую поездку и т.д.. На Пасху заробитчане особенно с Западной Украины приезжали массово и на месяц и два и назад.
Польша уже заявила о дефиците рабочей силы и максимальном послаблении для наших. Пустят.
Востаннє редагувалось unicdima в П'ят 27 бер, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:42

  varlo написав:https://dilo.net.ua/ekonomika/ukrayina-otrymaye-bilshe-groshej-nizh-planuvalosya-mvf/
Україна отримає більше грошей, ніж планувалося – МВФ

Ага, обещали 58 лямов, а дадут 60! :mrgreen: Под этот закон о земле Зеленский гонит депутатов изо всех сил. Любой ценой, но принять и потом продать землю. Пипец, в мире кризис начинается, какого не видели почти 100 лет - а эти твари землю продавать собрались! Это даже не за копейки будет, а за стеклянные бусы. Беня аплодирует стоя!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:43

  ALEF написав:
  vladimir07 написав: Альфа говорит "по евро без ограничений", но на деле никаких евро в отделениях нет как и доллара.

Час назад заходил в Альфу снял $1000. Нельзя сказать, что выдают без проблем, но выдали.
Гривну же готовы были выдать без проблем, спросил: "тыщ 40 можно?" - "можно".


По предзаказу ? Это вчера в отделении в центре столицы ответили, что валюты нет.
С гривной проблем нет, да.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:48

  Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.

я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.
тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???

Будут тратить свои заработанные евро и доллары.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:48

  Игорь Алексеевич написав:если учебный год до 1 июля, значит у нас летний морской сезон только с июля.
они и так имели заработок только в течении трёх мес., а теперь на мес. сдвигается их сезон. :roll:

Учебный год ВСЕГДА был до 1 июля. До 1 июня - занятия, до 1 июля - ДПА, ЗНО и пр.

Морского сезона в этом году не будет вообще.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:52

  unicdima написав:
  Игорь Алексеевич написав:китай сейчас вышел с карантина, но запретил принимать людей из за рубежа.
я думаю так же поступит и европа. после карантина будет запрет на прилёт туристов и зарабитчан из др.стран.
тогда вопрос, а где наши здесь найдут даже временную работу, если у нас после карантина бизнес будет месяца три ещё в штопоре???

Те заробитчане которых я знаю они здесь временную никогда не искали, а занимались домашними делами, готовили документы под следующую поездку и т.д.. На Пасху заробитчане особенно с Западной Украины приезжали массово и на месяц и два и назад.
Польша уже заявила о дефиците рабочей силы и максимальном послаблении для наших. Пустят.



Польша знает-где хлеб с маслом.
З 1 января они освободили нашу молодежь до 27 лет от налогов,
это значит,что каждый такой украинец получит в месяц на 200-250 долларов больше чем раньше,и уже получают реально, так мне сказали конкретные люди,что там работают сейчас.

Ни у кого не возникает мысли - что все эти обсуждения МВФ, дадут-не дадут и сколько и т.п. - это не обсуждение реальных структурных проблем экономики
и перспектив национального развития ?

Пора задумываться над стратегией и есть ли свет в конце тунеля.

А то "здается" мне, что клановая модель экономики - вообще тупиковая и дело может окончиться полномасштабным финансово-экономическим кризисом.

Наверное многие не согласятся,
но дисбалансы такие накопились, что
все может пойти по принципу "домино",
и тогда не рубеж 30 будем здесь обсуждать, а несколько иные проблемы и уровни.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:54

  vladimir07 написав:вчера в отделении в центре столицы ответили, что валюты нет.

Ой зачем она вам нужна,пусть себе там лежит,при дефолте вообще всё национализируют и выдадут как в Аргентине по курсу 8,может быть.

Классное понятие валютные счета при развитом зеленизме,люди радуются что можно снять по чайной ложке в гривнах,остальные внимательно читают договор и ищут там знакомые буквы,мол что валюта должна отдаваться валютой по первому требованию,но самому стало сейчас смешно от всеобщей наивности,тут же рулят мировые ноу хау,одни прорывы в экономической политике(((

п.с. почему-то наличка сама себе придумала,что МВФ уже налил бабла и рухнула от неоправданного оптимизма,люди верят в чудеса,73% это неизлечимо,вера в домовых,русалок и счастье от шулеров и кидал.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 27 бер, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:55

  Grey001 написав:
  Игорь Алексеевич написав:если учебный год до 1 июля, значит у нас летний морской сезон только с июля.
они и так имели заработок только в течении трёх мес., а теперь на мес. сдвигается их сезон. :roll:

Учебный год ВСЕГДА был до 1 июля. До 1 июня - занятия, до 1 июля - ДПА, ЗНО и пр.

Морского сезона в этом году не будет вообще.


зно и т.д....эта уже детвара с папами, мамам, дедушками и бабушками не ездили на отдых. в основном дети до 15 лет и их родственники.
а в этом году мало того что вирус и ещё будет у многих страх, так ещё и дети в школах.
поэтому морские кукурузники и чебуречники пострадают в этот сезон. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:57

  Nazarkino написав:пішов конкрєтний злив

Где и какие объемы?)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:04

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Оскільки вечір тут вчора був веселий, завдяки Перес де Куэльяр!
Аргументувати більше нічого. Тепер, надіюся, у Вас не буде виникати запитання чому дана особа постійно в бані?!
Прошу вибачення за те, що прийшлося читати весь бруд у Вашу адресу.
Якщо ще хтось має запитання чому такий спалах агресивності щодо мене, відповім - цей користувач неодноразово поводив себе в такому ж дусі. При видалені подібних повідомлень, а потім подальшим блокуванням, користувач почав відверто крити матами, розповсюджувати неправдиву інформацію про мене на всіх ресурсах. Ось і вся власне історія.

Терпіння моє закінчилося... Користувача заблоковано безстроково.

Всім гарного сонячного дня! Бережіть себе та своїх рідних!

З повагою, Ірина

Алілуя!
+100500!!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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