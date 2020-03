Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:31

Serg-ik написав: freeze написав: массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны. массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны.

на фоне этого стоит прикинуть о том, стоит ли продавать землю, которая нас кормит. Следующий карантин, изменения климата....Там уже никакой курс не поможет, обратно можно не выкупить на фоне этого стоит прикинуть о том, стоит ли продавать землю, которая нас кормит. Следующий карантин, изменения климата....Там уже никакой курс не поможет, обратно можно не выкупить

The way to make money is to buy when blood is running in the streets - John Davison Rockefeller.Думаю, эту фразу бывший хозяин Привата знает. Поэтому, дальнейший план супер простой.1. Получить деньги за Приват. Сам банк ему не нужен.2. Продавить закон о земле.Цена земли в текущей ситуации будет стремиться к 0.3. Затариться землей по максимуму скупая землю за копейки.4. Продать землю через пару лет с наваром.5. Обложить землю новых собственников налогами . Этот пункт опционально. Так сказать для получения морального удовлетворения.