Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:26

Новости поступают как из пулемет.Ловите :Олексій КущекономістУкраїнське суспільство намагаються заплутати двома примітивними дискурсами: з одного боку - "модель Чаушеску" і заклики віддавати борги до останнього українця, а з іншого – "пропозиції" просто не віддавати борги кредиторам, мовляв, не збідніють. Інтелектуальний потенціал дискусії знижено до рівня плінтуса.Постійно тиражуються такі негативні приклади дефолту і виходу з країни МВФ, як Аргентина і РФ. Тут є доречними фотки вуличних заворушень, як правило, в Аргентині та інших латиноамериканських країнах. Або такий "меседж" - якщо МВФ відмовиться з нами співпрацювати, нас чекає обвал гривні, інфляція і закриття ринків капіталу, всі інвестори відмовляться вкладати в нас гроші.А тепер "включаємо" логіку. Найнижчі показники прямих іноземних інвестицій спостерігалися у нас на тлі співробітництва з МВФ, а найвищі (з нульових років до 2008-го) – якраз тоді, коли Україна відмовилася співпрацювати з фондом, що втім цілком зрозуміло: для будь-якого розсудливого інвестора співробітництво тієї чи іншої країни з МВФ – це ознака того, що ця економіка інфікована кризою, вона токсична і до неї краще не наближатися. Це своєрідний "дзвіночок прокаженого".Ось для кого меморандум співпраці з фондом дійсно важливий, так це для портфельних інвесторів, які дають у борг, але зараз, на фоні кризи, відтік спекулятивного капіталу з ринків, що розвиваються, вже склав майже 90 млрд дол. І цей процес триває. Простими словами, зараз інвестори будуть вкладати гроші в "тихі гавані" і консервативні фінансові інструменти, як-от казначейські облігації США або банківські метали, а зовсім не в борги таких країн, як Україна. Та меморандум з МВФ нічого не змінить у цій новій спекулятивній парадигмі: коли спекулянтам було вигідно, вони вкладали гроші в наші ОВДП в 2019-му році, аж гай гуде. І зауважте, торік при новій владі у нас вже не було чинної програми співпраці з МВФ….Йдемо далі. Згадуємо 2014-2015 роки, девальвацію гривні (чотириразове знецінення) та інфляцію (70% за два роки). І все це, зауважте, на тлі найтіснішого співробітництва з фондом. Тема впливу війни на економіку в той період заслуговує окремої моделі оцінки і відповіді на питання, які амортизатори тоді були би більш ефективними. Але факт залишається фактом: якщо б не "очищення" банківської системи, яка коштувала для економіки 36% ВВП, то і не було б таких катастрофічних наслідків у вигляді гіперінфляції і девальвації, а те саме "очищення" було однією з головних вимог фонду. І що ми отримали на виході: 60% банківської системи сконцентровано в кількох державних банках, 50% активів банків є непрацюючими, тобто проблемними. Отже, якщо у таких показників, як курс та інфляція, і є взаємозв'язок з фактом співпраці з МВФ, то вже очевидно не такий, як нам намагаються представити.не варто демонізувати фонд, він грає, як може, і за власною партитурою. Його теж можна зрозуміти: він втомився від недоговороздатності і хронічного злодійства наших "еліт", але це зовсім не означає, що він при цьому сприятиме зростанню української економіки. Його мета – повернення взятих нами боргів і занурення соціальної системи в формалін довгострокової апатії населенняДіалектика співпраці з фондом для нас досить проста: спочатку системна криза, потім наше прохання про допомогу в обмін на "стиснення" економіки, бюджету, соціальної системи, при цьому гроші виділяються Україні лише в тих пропорціях, які необхідні для повернення старих боргів, на розвиток економіки практично нічого не залишається. Як подарунок з панського плеча, нам можуть дозволити у кращому випадку 2-3 млрд дол. спрямувати на покриття бюджетного дефіциту. Це призводить до "казусу Яценюка", коли Україна в 2014-му віддала кредиторам 14 млрд дол. в умовах війни і при цьому отримала від донорів близько 11-12 млрд, і повністю оголила резерви НБУ до критичного рівняТа ж парадигма нав'язується нам і зараз: ми повинні будемо "спустити" на повернення боргів майже всі резерви НБУ, мимохідь використовуючи монетарний потенціал Нацбанку для емісії гривні під погашення ОВДП, а фонд при цьому буде "заливати" нам у рот по чайній ложці свої транші, як дитині, зв'язаній рушником і з роторозширювачем. Мимохідь вимагаючи продати землю та державні активи, адже земля в умовах нинішньої кризи буде віддаватися бідному населенням за ціною імпортного "фена"…На цю мить існує кілька базових сценаріїв: дефолт (за ініціативою кредитора або позичальника), технічний дефолт (тимчасове невиконання зобов'язань), реструктуризація боргів. Останній варіант, до речі, приймається в інтересах як країни-боржника, так і її кредиторів. Реструктуризація – це бажання віддати борг, але не на шкоду економіці і не за рахунок остаточного руйнування соціальної системи країни. Реструктуризація - це і захист інтересів кредиторів, які отримають необхідне, але пізніше, адже інакше держава може збанкрутувати, і тоді вже ніхто не зможе розраховувати навіть на часткове погашення боргу. Для реструктуризації склалися майже ідеальні умови: світові фінансові ринки пірнають у зону нульових, а в деяких випадках і від'ємних процентних ставок, і випуск гарантованих урядом нових зобов'язань з позитивною прибутковістю буде користуватися попитом на ринку. Нам потрібна реструктуризація як внутрішніх, так і зовнішніх боргів, що дозволить сформувати національний резервний антикризовий фонд в обсязі до 250 млрд грн.У нинішніх умовах у НБУ є два варіанти дій: збільшення облікової ставки та уповільнення витрачання резервів з остаточним умертвінням економіки або зниження облікової ставки і витрачання резервів на підтримку курсу національної валюти. Нам потрібен другий варіант, але в такому разі "Болівар не витримає двох", тобто золото-валютні резерви не витримають одночасно і валютні інтервенції, і погашення боргів. Окрім того, ресурс планової емісії НБУ потрібно направляти не на погашення внутрішніх боргів за ОВДП (а іншого джерела погашення в умовах бюджетного дефіциту і нульових нових аукціонів з розміщення облігацій ніби і немає), а на фінансування бюджетного дефіциту за умови його збільшення з 2% до 4%. Цільова емісія в межах 100 млрд грн не спричинить шокового інфляційного впливу на фінансову систему.Що стосується теми дефолту, то в цьому випадку ми свій шанс втратили в 2014-му під час війни на Донбасі й анексії Криму, завдяки уряду Яценюка і персонально міністру фінансів Яресько, яка раптово "виринула"Але навіть враховуючи токсичність дефолту, не варто повністю покладатися на думки прихильників погашення боргу за будь-яку ціну. Порівняння з Аргентиною очевидно не на часі, бо ця країна, не дивлячись на дефолти, володіє розвиненим індустріальним комплексом, сектором послуг, якісною системою освіти і входить до 20-ки найбільших країн світу з ВВП понад 500 млрд дол. і населенням, як у нас (40 млн ос.), тобто більш ніж утричі випереджаючи "бездефолтну" Україну за економічними параметрами. Як казав один економіст, є чотири типи країн: розвинуті, які розвиваються, Японія й Аргентина.Та й РФ, яка допустила дефолт у 1998-му році змогла увійти до групи країн з інвестиційним кредитним рейтингом, а "бездефолтна Україна" і далі перебуває в "сміттєвому кошику". І про досвід Ісландії забувати не варто, хоч там була дуже специфічна історія. Хай там як, загроза дефолту і єдність нації в небажанні йти на повідку у фінансових спекулянтів часто призводить до більш кращих для країни умов реструктуризації. Загроза дефолту тут – як примус кредитора до відстрочення за виплатою зобов'язань на потрібних для держави параметрах.Реструктуризація боргів для України – це своєрідна "теорема Зеленського", яку президент має довести і зробити аксіомою. Це не завдання Шмигаля або Разумкова, це персональна ноша глави держави. Людина реалізує себе у виборі між добром і злом, а президент повинен визначити, що для нього важливіше: направити всі ресурси на порятунок людей або віддавати борги "до останнього українця".Как вам - господа, неплохо ведь написано ?