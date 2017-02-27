Serg-ik написав:на фоне этого стоит прикинуть о том, стоит ли продавать землю, которая нас кормит. Следующий карантин, изменения климата....Там уже никакой курс не поможет, обратно можно не выкупить
Нет, лучше давайте раздадим её бесплатно, в аренду на 49 лет за копейки местным барыгам вроде Бахматюка! Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...
Чорт ховаєтсья в деталях як відомо. Сам по собі термін "ринок землі" непоганий і всі хороші люди мають його якби підтримувати. Але назвіть хоч одну цивілізовану країну, де вводили ринок землі не давши селянам ані копійки кредитів та підтримки? Україна буде першою країною, де під гарним терміном "ринок землі" ховається її олігархічний дерибан. Фермери наразі просто будуть не в змозі її викупити, єдиний реальний покупець - спекулянти від олігархів. Скуплять в народу, оголодавшого від карантину, за скляні буси, як тут вже писали
А вот теперь посмотрим кто против реструктуризации долгов :
Знакомые все лица -
керівник аналітичного департаменту компанії Concorde Capital
Реструктуризація боргу – це і є дефолтЗараз підстав для реструктуризації немає: співвідношення боргу до ВВП - в розумних рамках, золотовалютні резерви – на багаторічних максимумах, а МВФ переконати у необхідності реструктуризації не вийде.
В таких умовах, розмови про реструктуризацію просто підривають довіру західних партнерів до Уряду. Єдина проблема, що є в України - це великі зовнішні виплати, що припадають на найближчий час. Але з підтримкою МВФ та інших західних партнерів, ця проблема вирішується.
фінансовий аналітик групи ICU
Ідея з дефолтом України - шкідлива, оскільки має більше мінусів, ніж плюсів. В структурі запозичень держави переважають внутрішні кредитори – Нацбанк, державні банки та приватний сектор.
Цілком ймовірно можна очікувати перевкладання цих гравців у нові випуски ОВДП. Серед зовнішніх кредиторів України: МВФ, Світовий банк, Єврокомісія, на нові транші яких ми претендуємо.
Окрім того, в травні гасяться євробонди України, випущені під державні гарантії США. А з союзниками не варто рвати відносини. А тепер негативні моменти дефолту: для України на тривалий час закриваються ринки капіталу, коло офіційних кредиторів буде обмежено і розпочнеться різкий відплив капіталу (інвестори будуть виводити валюту з країни- БЦ).
І якщо уряд спробує зупинити відтік адміністративними обмеженнями, то отримає ще більший відтік капіталу й дефіцит валюти.
В результаті, гривня значно девальвує, а середня зарплата по країні скотиться з рекордно високих значень до $100-200.
головний економіст Dragon Capital Будь-яка реструктуризація боргу, крім випадку зміни умов за добровільною згодою сторін, є технічним дефолтом.
Зараз нагальної потреби проводити реструктуризацію державного боргу немає, бо боргові виплати за єврооблігаціями, за якими можна провести таку операцію, припадають на вересень.
заступниця директора Центра економічної стратегії
Більшість країн зараз приймають рішення про збільшення бюджетного дефіциту. Причин для цього дві: по-перше, зниження доходів бюджетів, викликане карантинними заходами, що приводять до економічного спаду, по-друге – необхідністю фінансувати величезні медичні витрати та надавати підтримку тим, хто постраждав через карантин – втратив роботу чи був змушений зупинити виробництво.
Різниця між розвиненими країнами та всіма іншими в даному випадку в тому, що розвиненим країнам легко взяти кошти в борг на ринку, щоб профінансувати це зростання дефіциту. Процентні ставки по боргах країн G7 останнім часом знижуються, і для багатьох вже становлять нижче 1% річних. При цьому країнам, що розвиваються, через низькі рейтинги у борг давати ніхто не поспішає, а єврооблігації торгуються під дуже високі ставки, до 15% річних.
Тому Україні набагато важче профінансувати дефіцит, ніж, скажімо, Великобританії, чи США, чи Німеччині, чи навіть Італії. То що можна зробити?
В України немає можливості випустити єврооблігації чи залучити кошти приватних кредиторів під прийнятну процентну ставку. Тому єдиний спосіб профінансувати витрати та покрити діру в бюджеті, що неминуче утвориться через карантин, – це залучити кошти МВФ та інших іноземних донорів. Решта варіантів – дефолт, реструктуризація, друк коштів НБУ для покриття бюджетного дефіциту – в тій чи іншій мірі принесуть шкоду економіці.
Мое мнение :
1. Кредит МВФ нужен, только без выкручивания рук,
2. Он не должен стать препятствием для отстрочки существующих долгов.
3. Плюс - может в условиях такого кризиса поймут - клановая система -тупиковая, система.
4.Если в 2014-2015 за все заплатило население через тарифный пресс и мелкий бизнес, сейчас должен заплатить за все крупный бизнес, просто платить налоги как в цивилизованных европейских странах. Все иные пути - ведут в никуда.
freeze написав:массово понеслись мнения в СМИ, что продовольственный экспорт должен быть приостановлен в целях безопасности страны.
на фоне этого стоит прикинуть о том, стоит ли продавать землю, которая нас кормит. Следующий карантин, изменения климата....Там уже никакой курс не поможет, обратно можно не выкупить
The way to make money is to buy when blood is running in the streets - John Davison Rockefeller. Думаю, эту фразу бывший хозяин Привата знает. Поэтому, дальнейший план супер простой. 1. Получить деньги за Приват. Сам банк ему не нужен. 2. Продавить закон о земле. Цена земли в текущей ситуации будет стремиться к 0. 3. Затариться землей по максимуму скупая землю за копейки. 4. Продать землю через пару лет с наваром. 5. Обложить землю новых собственников налогами . Этот пункт опционально. Так сказать для получения морального удовлетворения.
3. отримати державно землю задурно (за 1 грн.)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Рост дефицита до 8%: проект изменений в госбюджет от Кабмина.
Кабинет министров предлагает увеличить дефицит госбюджета-2020 на 202,1 млрд грн - до 298,4 млрд грн. Согласно документу, доходы госбюджета планируется сократить на 116,9 млрд грн - до 979,7 млрд грн. Расходы предложено увеличить на 86,3 млрд - до 1 270,3 млрд грн.
В частности, Кабмин предлагает сократить финансирование Министерства образования и науки на 6,956 млрд грн.
Урезаны :
-дороги во Львоской области
Полностью планируется урезать поддержку АПК (4 млрд грн) и Фонда энергоэффективности (1,6 млрд грн), а также отказаться от субвенции на поддержку ОТГ (2,1 млрд грн) и субвенции соцэкономразвития (2 млрд грн).
Также Кабмин предлагает сэкономить на строительстве мостов. На эти цели в бюджете заложено 500 млн грн.
Полностью планируется урезать поддержку АПК (4 млрд грн) и Фонда энергоэффективности (1,6 млрд грн), а также отказаться от субвенции на поддержку ОТГ (2,1 млрд грн) и субвенции соцэкономразвития (2 млрд грн).
Также Кабмин предлагает сэкономить на строительстве мостов. На эти цели в бюджете заложено 500 млн грн.
Експерт вважає, що карантин нині вбиває економіку, робочі місця, бюджет та медицину.
Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив фінансовий аналітик, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман, передає ТСН. "Вже постраждали співробітники, які працювали на так званій тимчасовій роботі – в сервісі. Думаю, що до 20-25% українців можуть бути звільнені, а може, навіть, і до 50%. Або ж їх переведуть у тимчасову відпустку. Все залежить від карантину. Моя думка і думка моїх підписників: карантин наносить більшу шкоду, ніж коронавірус. Фактично зараз це і відбувається. Карантин нині вбиває економіку, робочі місця, бюджет, медицину".
Кртитически можна относиться к Эрику, но в данном случае он прав
Національний банк України планує провести аукціон з продажу готівкової валюти банкам 30 березня, передавши їм 180 мільйонів доларів.
Два дні НБУ зовсім не виходив на ринок, а об'єм інтервенцій, які проводили за 3 дні тижня, склали менше 80 млн доларів. НБУ планує 30 березня продати банкам 180 мільйонів готівкових доларів.
«Наступний аукціон з обміну готівкового долара на безготівковий відбудеться у понеділок. Загалом плануємо продати 180 мільйонів доларів», — повідомив Чурій.
Він зазначив, що під час попереднього аукціону з передачі готівкових доларів банкам попит на готівкову валюту значно перевищив пропозицію Нацбанку — він складав понад 200 мільйонів доларів при пропозиції у 130 мільйонів доларів.
Чурій не виключив, що до кінця наступного тижня НБУ проведе ще один аукціон з передачі готівкових доларів банкам. Однак після заборони міжнародного авіасполучення у банківських установ зникла можливість поповнювати запаси готівкової валюти.
Зокрема через це два системних банки — «Альфа-банк» та ПриватБанк — повідомили, що перестануть видавати готівкову валюту в обмінниках.
somilitark написав:Классное понятие валютные счета при развитом зеленизме,люди радуются что можно снять по чайной ложке в гривнах,остальные внимательно читают договор и ищут там знакомые буквы,мол что валюта должна отдаваться валютой по первому требованию,но самому стало сейчас смешно от всеобщей наивности,тут же рулят мировые ноу хау,одни прорывы в экономической политике(((
При бабе Лере, да, было иначе.
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