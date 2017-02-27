Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:42

А вот теперь посмотрим кто против реструктуризации долгов :Знакомые все лица -керівник аналітичного департаменту компанії Concorde CapitalРеструктуризація боргу – це і є дефолтЗараз підстав для реструктуризації немає: співвідношення боргу до ВВП - в розумних рамках, золотовалютні резерви – на багаторічних максимумах, а МВФ переконати у необхідності реструктуризації не вийде.В таких умовах, розмови про реструктуризацію просто підривають довіру західних партнерів до Уряду. Єдина проблема, що є в України - це великі зовнішні виплати, що припадають на найближчий час. Але з підтримкою МВФ та інших західних партнерів, ця проблема вирішується.фінансовий аналітик групи ICUІдея з дефолтом України - шкідлива, оскільки має більше мінусів, ніж плюсів. В структурі запозичень держави переважають внутрішні кредитори – Нацбанк, державні банки та приватний сектор.Цілком ймовірно можна очікувати перевкладання цих гравців у нові випуски ОВДП.Серед зовнішніх кредиторів України: МВФ, Світовий банк, Єврокомісія, на нові транші яких ми претендуємо.Окрім того, в травні гасяться євробонди України, випущені під державні гарантії США. А з союзниками не варто рвати відносини. А тепер негативні моменти дефолту: для України на тривалий час закриваються ринки капіталу, коло офіційних кредиторів буде обмежено і розпочнеться різкий відплив капіталу (інвестори будуть виводити валюту з країни- БЦ).І якщо уряд спробує зупинити відтік адміністративними обмеженнями, то отримає ще більший відтік капіталу й дефіцит валюти.В результаті, гривня значно девальвує, а середня зарплата по країні скотиться з рекордно високих значень до $100-200.головний економіст Dragon CapitalБудь-яка реструктуризація боргу, крім випадку зміни умов за добровільною згодою сторін, є технічним дефолтом.Зараз нагальної потреби проводити реструктуризацію державного боргу немає, бо боргові виплати за єврооблігаціями, за якими можна провести таку операцію, припадають на вересень.заступниця директора Центра економічної стратегіїБільшість країн зараз приймають рішення про збільшення бюджетного дефіциту. Причин для цього дві: по-перше, зниження доходів бюджетів, викликане карантинними заходами, що приводять до економічного спаду, по-друге – необхідністю фінансувати величезні медичні витрати та надавати підтримку тим, хто постраждав через карантин – втратив роботу чи був змушений зупинити виробництво.Різниця між розвиненими країнами та всіма іншими в даному випадку в тому, що розвиненим країнам легко взяти кошти в борг на ринку, щоб профінансувати це зростання дефіциту. Процентні ставки по боргах країн G7 останнім часом знижуються, і для багатьох вже становлять нижче 1% річних. При цьому країнам, що розвиваються, через низькі рейтинги у борг давати ніхто не поспішає, а єврооблігації торгуються під дуже високі ставки, до 15% річних.Тому Україні набагато важче профінансувати дефіцит, ніж, скажімо, Великобританії, чи США, чи Німеччині, чи навіть Італії. То що можна зробити?В України немає можливості випустити єврооблігації чи залучити кошти приватних кредиторів під прийнятну процентну ставку. Тому єдиний спосіб профінансувати витрати та покрити діру в бюджеті, що неминуче утвориться через карантин, – це залучити кошти МВФ та інших іноземних донорів. Решта варіантів – дефолт, реструктуризація, друк коштів НБУ для покриття бюджетного дефіциту – в тій чи іншій мірі принесуть шкоду економіці.Мое мнение :1. Кредит МВФ нужен, только без выкручивания рук,2. Он не должен стать препятствием для отстрочки существующих долгов.3. Плюс - может в условиях такого кризиса поймут - клановая система -тупиковая,система.4.Если в 2014-2015 за все заплатило население через тарифный пресс и мелкий бизнес, сейчас должен заплатить за все крупный бизнес, просто платить налоги как в цивилизованных европейских странах. Все иные пути - ведут в никуда.