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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:13
Автор77 написав:
https://www.unian.ua/economics/finance/10933643-finansist-karantin-vbivaye-ekonomiku-i-zavdaye-bilshoji-shkodi-nizh-koronavirus.html
Експерт вважає, що карантин нині вбиває економіку, робочі місця, бюджет та медицину.
Кртитически можна относиться к Эрику, но в данном случае он прав
на 1000 %.
Так насправді знають це всі - просто не мають сміливості це зробити ...
З великих політиків першим так злегка сформулював завуальовано Трамп . Але зробити ( точніше плюнути ) все одно не наважився . Почав гроші роздавати ...
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:18
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года?
А что плохого в законе о земле, вы говорите о законе, как о каре небесной, а на самом-то деле это благо!
По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:26
ruvex написав: asti написав: Игорь Алексеевич написав:
а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года?
А что плохого в законе о земле, вы говорите о законе, как о каре небесной, а на самом-то деле это благо!
По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно.
Цікаво що там із реституцією, виходить у попередних власників землю забрали, багатьох відправили в Сибір/Соловки, заморили голодомором, а тепер "починаємо ходіння по граблям по новому"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30
Кстати, наличную валюту сейчас будет стремно покупать! Не изза курса. Просто она может быть заражена коронавирусом. Особенно если ее ранее сдали заробитчане.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30
asti написав:
Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...
Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.
Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:31
Рыжика мёртвым сбросили!?
Он ещё дышит?
Вызывайте медэвак.
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сірий
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