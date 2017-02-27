RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4821482248234824

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 385
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
178
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:13

  Автор77 написав:https://www.unian.ua/economics/finance/10933643-finansist-karantin-vbivaye-ekonomiku-i-zavdaye-bilshoji-shkodi-nizh-koronavirus.html

Експерт вважає, що карантин нині вбиває економіку, робочі місця, бюджет та медицину.

Кртитически можна относиться к Эрику, но в данном случае он прав

на 1000 %.


Так насправді знають це всі - просто не мають сміливості це зробити ...
З великих політиків першим так злегка сформулював завуальовано Трамп . Але зробити ( точніше плюнути ) все одно не наважився . Почав гроші роздавати ...
Puente
 
Повідомлень: 2778
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:18

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? :roll:
А что плохого в законе о земле, вы говорите о законе, как о каре небесной, а на самом-то деле это благо!

По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9333
З нами з: 03.11.08
Подякував: 702 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:26

  ruvex написав:
  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? :roll:
А что плохого в законе о земле, вы говорите о законе, как о каре небесной, а на самом-то деле это благо!

По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно.

Цікаво що там із реституцією, виходить у попередних власників землю забрали, багатьох відправили в Сибір/Соловки, заморили голодомором, а тепер "починаємо ходіння по граблям по новому"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17910
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30

Кстати, наличную валюту сейчас будет стремно покупать! Не изза курса. Просто она может быть заражена коронавирусом. Особенно если ее ранее сдали заробитчане.
fin
 
Повідомлень: 275
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...

Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.
Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10524
З нами з: 10.06.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:31

Рыжика мёртвым сбросили!?
Он ещё дышит?
Вызывайте медэвак.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1792 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4821482248234824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, kwon, lestat і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6869 1532383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 12:10
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1725, 1726, 1727
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17265 2174369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 11:23
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
393 76487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 20:57
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83677)
27.03.2020 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.