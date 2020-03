Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:26

ruvex написав: asti написав: Игорь Алексеевич написав: а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? А что плохого в законе о земле, вы говорите о законе, как о каре небесной, а на самом-то деле это благо! А что плохого в законе о земле, вы говорите о законе, как о каре небесной, а на самом-то деле это благо!

По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно. По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно.

Цікаво що там із реституцією, виходить у попередних власників землю забрали, багатьох відправили в Сибір/Соловки, заморили голодомором, а тепер "починаємо ходіння по граблям по новому" Цікаво що там із реституцією, виходить у попередних власників землю забрали, багатьох відправили в Сибір/Соловки, заморили голодомором, а тепер "починаємо ходіння по граблям по новому"

