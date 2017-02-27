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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48234824482548264827>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 385
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
178
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:51

  ruvex написав:По селам на западе многие уже месяца два назад копали все, что даже было лужайками, чтобы было обработано и использовалось. Многие приехавшие гастеры будут продавать дома и уезжать, так как их пайки земли уже укоротили. Одна хорошая знакомая похоронила мать в селе, приехала оформлять документы в с.раде, оказалось дом может забирать, а земля уже не ее. Так что еще вопрос, благо ли и есть ли оно.


Та там напевно все простіше - земля приватизована не була . Ну і якщо біля хати - то 25 соток максимум - "для обслуговування житлового будинку" . Менше - то менше і буде . Все , що більше , чи в іншому місці - а так багато в кого було - відходить селу ...
Тому треба приватизовувати обов"язково ... З паями там складніше ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват чуть понизил, час назад платежи по 28.57, сейчас по 28.48
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немного оптимизма:
США почти готовы тесты с результатом через 15 минут, Британия -через 10 минут, Сингапур-через 5 минут.


США вообще вроде как вышли на первое место по количеству больных,это первая экономика мира, поэтому скорее всего стата оттуда будет неоднозначная.

Евросоюзовцы что-то там не смогли договориться о совместных бумагах, еврик сразу вниз немного отскочил после полета вверх ракетой.

Ну и в контексте Украины в связи с этим - остается вопрос о ценах на метал и т.п.

3-й квартал.

Самый знаковый и трудный период будет для Украины

и для гривны - это уже не зачет будет, а экзамен по полной программе.

Скорее всего, надо по возможности подготовиться к возможной турбулентности, в т.ч. не исключено в банковской системе, слишком мнногие столпы пошатнулись.
И миру во многом не до нас, так как экономический кризис едва ли не всепланетный.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:06

  Сибарит написав:Заметьте, в приведенной Вами заметке нет ни слова про интервенции на МБ. Вы добавили это от себя, совершенно исказив картину, поскольку это явления совершенно разной природы. Их нельзя даже рядом ставить, а не только сравнивать объемы. Интервенции на МБ - это устранение перекосов на рынке безналичного обмена одних валют на другие. Обналичивание долларов, я плохо понимаю зачем это обозвали аукционом, всего лишь устраняет техническую проблему нехватки наличных. Если пытаться гадать о курсе по дей

плюс 2.4 по кликабельной ссылке :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:09

  Serg-ik написав:
  asti написав:Странно, что вы, вроде цивилизованный человек, выступаете против рынка...
Сейчас наш рынок земли будет похож на базар на Республиканском стадионе в середине 90-х, а не на торговый центр.
Один из основных тезисов для рынка земли-кредитование под залог земли. Представьте, что год назад рынок открылся, все набрались кредитов под залог. И что теперь??? Все не могут платить по кредитам, банки забирают землю, вся техника и сооружения агрария без земли ничего не стоят. Беня и ему подобные, они же владельцы банков, перепродают землю себе за копейки. Агросектор останавливается, зато у нас рынок!
А что теперь, посмотрите цены на пшеницу и кукурузу на бирже - зерно за неделю взлетело с 500 до 590 долларов за тонну. Это Америка, согласен, у нас меньше но тем не менее... Как раз агросектор наименее пострадает от этого кризиса. Только вот без залога его в нынешних реалиях никто точно кредитовать не станет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что, господа , участники форума Финансов .юа

никто не считает, что на моменте мы не видим пункта номер 1

в перечне урезания бюджета и трат на все возможное?

Все там есть - и дороги,и культура, и спорт, и АПК, и развитие регионов,
и выборы, и педагоги получат меньше,и школьники ,и аэропорты, и капитальное строительство,и мосты, и молодежь, и природоохрана,и вузы, и реформа сокращения госаппарата,и параолимпийцы,и олимпийцы, и спорт для инвалидов, и средства на переориентацию шахт, и театр, и выплаты малообеспеченным семьям, и даже обрезание энергоэффективности

Мы ж помним, что во время когда:
- население по новым инфляционным ценам будет покупать подорожавшие продукты
-часть населения утратит работу временно,или на постоянно и соответственно останется вообще без зарплат, ну некоторые начисления от фонда получат ограниченно
-часть бизнеса - в доходах "дырка от бублика"
-остановились все драйвера роста и развития и страна де-факто находится на паузе

Топ-чиновники из гос., кстати, предприятий, т.е. из наших налогов получают
от 100 тыс.грн. в месяц до 1 млн. "плюс" грн. в месяц
Нафтогаз понимаю,что собирает с нас всех возросшие в 10 раз за последние 6 лет тарифы, но ранее доходы топов там были от 1 млн. гривен в день, ну сейчас пусть меньше.

Так что - неужели не пунктом № 1 должны стать меры по законодательному ограничению этих выплат, по нулевым :
-премиям
-матпомощи
-помощи на оздоровление
-надбавок за "особо тяжелые" условия труда - ну это так образно пишу и т.п. ?

И перенаправление этих огромнейших средств на зарплаты врачам,

которые на передней линии ежедневно ?

Что энергоэффективность и дороги, или помощь малообеспеченным семьям ( им что зубы на полку вообще положить ? ) менее важны чем топы ?
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:21

  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:24

  Игорь Алексеевич написав:а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? :roll:

А кто вам сказал, что МВФ даст все 8 миллиардов долларов сразу после принятия закона о земле? В декабре 2019-го была предварительно согласована новая программа финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года, а теперь обещают увеличить до 8. Так вот, в 2020-м нам дадут ровно столько, сколько нужно вернуть кредиторам - тому же МВФ, на погашение еврооблигаций и т.п., миллиарда 3 в лучшем случае. То есть банально заменят одни долги на новые, растягивая процесс. Но за эту отсрочку придется расплачиваться землей, которая ресурс невосполнимый.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34

  Dobrofey написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? :roll:

А кто вам сказал, что МВФ даст все 8 миллиардов долларов сразу после принятия закона о земле? В декабре 2019-го была предварительно согласована новая программа финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года, а теперь обещают увеличить до 8. Так вот, в 2020-м нам дадут ровно столько, сколько нужно вернуть кредиторам - тому же МВФ, на погашение еврооблигаций и т.п., миллиарда 3 в лучшем случае. То есть банально заменят одни долги на новые, растягивая процесс. Но за эту отсрочку придется расплачиваться землей, которая ресурс невосполнимый.


Всегда так.

Там пряников не дают.

Дают в основном только, чтобы обеспечить выплаты по долгам западу.

Замена одних долгов на другие.

Вся кухня - только ради кредиторов на западе,

которые должны получить свое ( и речь не о кредите МВФ)

по полной программе.
И земля, и предприятия, и не де-юре,но де -факто некоторый контроль над потоками от нац.богатств - если не сейчас, но все это подразумевается впоследствии.

Очень у многих в этой стране розовые очки на носу.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:34

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....


нал уже вкурив, що зранку на МБ рижика скидають, а в другій частині дня підкидають...ось як зараз...цікаво, як високо підлетить :?
Востаннє редагувалось Pupsik в П'ят 27 бер, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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