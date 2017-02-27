Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:20

А что, господа , участники форума Финансов .юа



никто не считает, что на моменте мы не видим пункта номер 1



в перечне урезания бюджета и трат на все возможное?



Все там есть - и дороги,и культура, и спорт, и АПК, и развитие регионов,

и выборы, и педагоги получат меньше,и школьники ,и аэропорты, и капитальное строительство,и мосты, и молодежь, и природоохрана,и вузы, и реформа сокращения госаппарата,и параолимпийцы,и олимпийцы, и спорт для инвалидов, и средства на переориентацию шахт, и театр, и выплаты малообеспеченным семьям, и даже обрезание энергоэффективности



Мы ж помним, что во время когда:

- население по новым инфляционным ценам будет покупать подорожавшие продукты

-часть населения утратит работу временно,или на постоянно и соответственно останется вообще без зарплат, ну некоторые начисления от фонда получат ограниченно

-часть бизнеса - в доходах "дырка от бублика"

-остановились все драйвера роста и развития и страна де-факто находится на паузе



Топ-чиновники из гос., кстати, предприятий, т.е. из наших налогов получают

от 100 тыс.грн. в месяц до 1 млн. "плюс" грн. в месяц

Нафтогаз понимаю,что собирает с нас всех возросшие в 10 раз за последние 6 лет тарифы, но ранее доходы топов там были от 1 млн. гривен в день, ну сейчас пусть меньше.



Так что - неужели не пунктом № 1 должны стать меры по законодательному ограничению этих выплат, по нулевым :

-премиям

-матпомощи

-помощи на оздоровление

-надбавок за "особо тяжелые" условия труда - ну это так образно пишу и т.п. ?



И перенаправление этих огромнейших средств на зарплаты врачам,



которые на передней линии ежедневно ?



Что энергоэффективность и дороги, или помощь малообеспеченным семьям ( им что зубы на полку вообще положить ? ) менее важны чем топы ?