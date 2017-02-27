Рекомендуем к просмотру
Поддержите, пожалуйста, нас лайками и подпиской!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:35
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
Поддержите, пожалуйста, нас лайками и подпиской!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39
Канун предпасхальный - наше все.
Один из шансов откупиться если у кого еще есть на что.
На праздники особо гривны у людей не будет.
Плюс основные игроки в предпразничное время обычно сбавляют активность.
Плюс бизнес стоит -банально не на что покупать доллар,
плюс население в основном скупилось на горячие деньги,
плюс доступ к банкам так себе,
плюс неразрывность депо и ОВГЗ до срока и т.п.
а вот купить продуктов - без этого никак.
Этот праздник один раз в году,несмотря на катаклизмы.
Но это если без черных лебедей внутренних,или внешних.
Ну и первый ближайший лебедь может быть, если ребята решат поиграться с анти-коломойским законом, на длительное время не рассматривать этот вопрос, или не собрать голосов.
Тогда может быть самый худший сценарий.
А при таком сценарии единственный источник у нас налоги ,
а какие налоги, если мы уже отброшены в экономике на годы назад,
а карантин добивает экономику,
у нас нет ни запаса прочности , ни базы.
Металлургия - февраль минус 7%
Март - минус 10%
Апрель,май - минус будет еще глубже.
Тут уже даже не курсом рискуем, а реально очень сильно уровень жизни понизится.
Банковская система пока крепка, но эта подушка безопасности также не безгранична.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:46
На прошлой неделе межбанк тоже опускался до 27,50 , а миняйло на пару часов просело, и его сразу выкупили.
Все проливы на миняйле выкупают.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:49
Американцы вбивают в поисковые системы слова "безработица" и "рецессия" чаще, чем во время экономического кризиса 2008 года.
Об этом информирует издание Barron's.
По данным корпорации Alphabet, в которую входит и компания Google, в период с 1 по 20 марта количество запросов по словам "безработица" в поисковике также превысило число таких же запросов в июле 2010 года - тогда уровень безработицы в США составил 9,5% и работу искали почти 15 миллионов человек.
Так, по информации департамента труда США, на прошлой неделе количество обратившихся ща пособием по безработице выросло до 3,283 миллионов граждан.Также за три недели марта американцы чаще искали по слову "рецессия", чем во время пика мирового финансового кризиса.
Популярность набрали и поисковые запросы, касающиеся услуги доставки таких компаний как Amazon и Uber Eats.В то же время количество запросов об отмене авиарейсов и круизов в США возросло более чем в 20 раз по сравнению с февралем.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57
вже-28.04
або 28/28.08
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 27 бер, 2020 15:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57
15-45:
Харьков 28.46 - 28.58 (утром 28.50 - 28.65),
диапазон предложений на покупку-продажу: 28.35/28.46 - 28.58/28.60 (опт)
Сумы 28.10 - 28.40 (28.20 - 28.60)
Полтава 28.25 - 28.45 (28.20 - 28.60)
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нас нет иного выхода чем сбрасывать тяжелый балласт:
-жертвовать Беней
-жертовать остальными его коллегами по профессии олигарха
-жертвовать фантастическими зарплатами судей и топ-чиновников
-жертовать офшорам
-жертвовать "добробутом" инспектора Пупкина на таможне
-жертвовать "упрощенкой" для крупного бизнеса
Выход - есть.
Только вот вероятность его низкая.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:00
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
да по ходу в этом году гривны у людей не будет и после праздников, и вообще неизвесно когда появится
манюпас со своим кошельком вообще перестанет влият на наличный рынок, скупаться будут только судьи/прокуроры и крупные депозитчики по окончанию срока.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02
А что нал курил,когда год был постоянно ниже МБ? Иногда и на 20 копеек?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
|