Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39

Alex6 написав: zzzzzz написав: Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил





впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак.... впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....

Канун предпасхальный - наше все.Один из шансов откупиться если у кого еще есть на что.На праздники особо гривны у людей не будет.Плюс основные игроки в предпразничное время обычно сбавляют активность.Плюс бизнес стоит -банально не на что покупать доллар,плюс население в основном скупилось на горячие деньги,плюс доступ к банкам так себе,плюс неразрывность депо и ОВГЗ до срока и т.п.а вот купить продуктов - без этого никак.Этот праздник один раз в году,несмотря на катаклизмы.Но это если без черных лебедей внутренних,или внешних.Ну и первый ближайший лебедь может быть, если ребята решат поиграться с анти-коломойским законом, на длительное время не рассматривать этот вопрос, или не собрать голосов.Тогда может быть самый худший сценарий.А при таком сценарии единственный источник у нас налоги ,а какие налоги, если мы уже отброшены в экономике на годы назад,а карантин добивает экономику,у нас нет ни запаса прочности , ни базы.Металлургия - февраль минус 7%Март - минус 10%Апрель,май - минус будет еще глубже.Тут уже даже не курсом рискуем, а реально очень сильно уровень жизни понизится.Банковская система пока крепка, но эта подушка безопасности также не безгранична.