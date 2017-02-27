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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4824482548264827>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 385
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
46%
178
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:35

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что будет с ценами на бензин и дизель?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:39

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....



Канун предпасхальный - наше все.

Один из шансов откупиться если у кого еще есть на что.

На праздники особо гривны у людей не будет.

Плюс основные игроки в предпразничное время обычно сбавляют активность.

Плюс бизнес стоит -банально не на что покупать доллар,
плюс население в основном скупилось на горячие деньги,
плюс доступ к банкам так себе,
плюс неразрывность депо и ОВГЗ до срока и т.п.
а вот купить продуктов - без этого никак.

Этот праздник один раз в году,несмотря на катаклизмы.

Но это если без черных лебедей внутренних,или внешних.

Ну и первый ближайший лебедь может быть, если ребята решат поиграться с анти-коломойским законом, на длительное время не рассматривать этот вопрос, или не собрать голосов.

Тогда может быть самый худший сценарий.

А при таком сценарии единственный источник у нас налоги ,
а какие налоги, если мы уже отброшены в экономике на годы назад,
а карантин добивает экономику,
у нас нет ни запаса прочности , ни базы.

Металлургия - февраль минус 7%
Март - минус 10%
Апрель,май - минус будет еще глубже.

Тут уже даже не курсом рискуем, а реально очень сильно уровень жизни понизится.

Банковская система пока крепка, но эта подушка безопасности также не безгранична.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 бер, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:46

  Pupsik написав:
  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....


нал уже вкурив, що зранку на МБ рижика скидають, а в другій частині дня підкидають...ось як зараз...цікаво, як високо підлетить :?


На прошлой неделе межбанк тоже опускался до 27,50 , а миняйло на пару часов просело, и его сразу выкупили.

Все проливы на миняйле выкупают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:49

Американцы вбивают в поисковые системы слова "безработица" и "рецессия" чаще, чем во время экономического кризиса 2008 года.

Об этом информирует издание Barron's.

По данным корпорации Alphabet, в которую входит и компания Google, в период с 1 по 20 марта количество запросов по словам "безработица" в поисковике также превысило число таких же запросов в июле 2010 года - тогда уровень безработицы в США составил 9,5% и работу искали почти 15 миллионов человек.

Так, по информации департамента труда США, на прошлой неделе количество обратившихся ща пособием по безработице выросло до 3,283 миллионов граждан.Также за три недели марта американцы чаще искали по слову "рецессия", чем во время пика мирового финансового кризиса.

Популярность набрали и поисковые запросы, касающиеся услуги доставки таких компаний как Amazon и Uber Eats.В то же время количество запросов об отмене авиарейсов и круизов в США возросло более чем в 20 раз по сравнению с февралем.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57

  Pupsik написав:
  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....


нал уже вкурив, що зранку на МБ рижика скидають, а в другій частині дня підкидають...ось як зараз...цікаво, як високо підлетить :?

вже-28.04
або 28/28.08
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 27 бер, 2020 15:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57

15-45:
Харьков 28.46 - 28.58 (утром 28.50 - 28.65),
диапазон предложений на покупку-продажу: 28.35/28.46 - 28.58/28.60 (опт)

Сумы 28.10 - 28.40 (28.20 - 28.60)
Полтава 28.25 - 28.45 (28.20 - 28.60)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нас нет иного выхода чем сбрасывать тяжелый балласт:

-жертвовать Беней

-жертовать остальными его коллегами по профессии олигарха

-жертвовать фантастическими зарплатами судей и топ-чиновников

-жертовать офшорам

-жертвовать "добробутом" инспектора Пупкина на таможне

-жертвовать "упрощенкой" для крупного бизнеса

Выход - есть.

Только вот вероятность его низкая.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:00

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....

народ, не парьтесь, нал получил очень крупный заказ - отработают и снова в стойло...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:На праздники особо гривны у людей не будет.


да по ходу в этом году гривны у людей не будет и после праздников, и вообще неизвесно когда появится

манюпас со своим кошельком вообще перестанет влият на наличный рынок, скупаться будут только судьи/прокуроры и крупные депозитчики по окончанию срока.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:02

  Pupsik написав:нал уже вкурив, що зранку на МБ рижика скидають, а в другій частині дня підкидають...ось як зараз...цікаво, як високо підлетить :?

А что нал курил,когда год был постоянно ниже МБ? Иногда и на 20 копеек?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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