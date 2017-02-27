Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................27.03.2020.............30.03.2020 дата розрахунку.................26.03.2020.............27.03.2020 Євро...................................30,8633...................30,9027 Долар США.........................28,1381...................28,183 После полудня гривна отыграла 5 копеек. Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Открылись с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув утренний кофе, опустились на 3 копейки и приостановились. После 11 снизились еще на 1.5 и снова уравновесились. После 12 спокойствие закончилось и началась динамика. До обеда просели сразу на 15 копеек. После обеда опустились еще на 8. Под конец сессии решили немного приподняться и к 15-30 выросли на 4 копейки, расширив спред. Это расширение вполне можно принять за уши Рыжика. Официальный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0600. За день упали на 24 копейки относительно открытия и на 18 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 27.0818 (+10) +110 2018 - 26.3063 (+0) +188
Игорь Алексеевич написав:а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года?
А кто вам сказал, что МВФ даст все 8 миллиардов долларов сразу после принятия закона о земле? В декабре 2019-го была предварительно согласована новая программа финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года, а теперь обещают увеличить до 8. Так вот, в 2020-м нам дадут ровно столько, сколько нужно вернуть кредиторам - тому же МВФ, на погашение еврооблигаций и т.п., миллиарда 3 в лучшем случае. То есть банально заменят одни долги на новые, растягивая процесс. Но за эту отсрочку придется расплачиваться землей, которая ресурс невосполнимый.
Всегда так.
Там пряников не дают.
Дают в основном только, чтобы обеспечить выплаты по долгам западу.
Замена одних долгов на другие.
Вся кухня - только ради кредиторов на западе,
которые должны получить свое ( и речь не о кредите МВФ)
по полной программе. И земля, и предприятия, и не де-юре,но де -факто некоторый контроль над потоками от нац.богатств - если не сейчас, но все это подразумевается впоследствии.
Очень у многих в этой стране розовые очки на носу.
дадуть щоб не дефолтнулися, а повернули старі борги і ще й відсотки, а не для того що зе- та бе- команда їх потирила та об"явила про дефолт.
ну не такі ж ідоти там як ті що досі за зе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Шо то ни так . папробавал думат я . А усе понятно казав я сибе када дорчитал 17 раман в вашим испалнении за сигодни . Паду наемси антевируснага превивочнаго самагону, а то шо та с мазгами.... Пиченьем отравився во время читанья....