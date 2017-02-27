Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:05

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................27.03.2020.............30.03.2020

дата розрахунку.................26.03.2020.............27.03.2020

Євро...................................30,8633...................30,9027

Долар США.........................28,1381...................28,183

После полудня гривна отыграла 5 копеек.

Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Открылись с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув утренний кофе, опустились на 3 копейки и приостановились. После 11 снизились еще на 1.5 и снова уравновесились.

После 12 спокойствие закончилось и началась динамика. До обеда просели сразу на 15 копеек. После обеда опустились еще на 8. Под конец сессии решили немного приподняться и к 15-30 выросли на 4 копейки, расширив спред. Это расширение вполне можно принять за уши Рыжика.

Официальный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0600. За день упали на 24 копейки относительно открытия и на 18 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 27.0818 (+10) +110

2018 - 26.3063 (+0) +188



2017 - 27.1535 (+3)

2016 - 26.0703 (-18)