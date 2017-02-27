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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 387
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
180
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:-жертвовать фантастическими зарплатами судей и топ-чиновников


это святое )))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:04

  Alex6 написав:
  Автор77 написав:На праздники особо гривны у людей не будет.


да по ходу в этом году гривны у людей не будет и после праздников, и вообще неизвесно когда появится

манюпас со своим кошельком вообще перестанет влият на наличный рынок, скупаться будут только судьи/прокуроры и крупные депозитчики по окончанию срока.

Так у нас же уряд от Ахметова,может добавятся майоры с баулами,может уже включились распиливать бюджетик////
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................27.03.2020.............30.03.2020
дата розрахунку.................26.03.2020.............27.03.2020
Євро...................................30,8633...................30,9027
Долар США.........................28,1381...................28,183
После полудня гривна отыграла 5 копеек.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Открылись с уже рабочим спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув утренний кофе, опустились на 3 копейки и приостановились. После 11 снизились еще на 1.5 и снова уравновесились.
После 12 спокойствие закончилось и началась динамика. До обеда просели сразу на 15 копеек. После обеда опустились еще на 8. Под конец сессии решили немного приподняться и к 15-30 выросли на 4 копейки, расширив спред. Это расширение вполне можно принять за уши Рыжика.
Официальный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0600. За день упали на 24 копейки относительно открытия и на 18 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 27.0818 (+10) +110
2018 - 26.3063 (+0) +188

2017 - 27.1535 (+3)
2016 - 26.0703 (-18)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:07

  edvardd написав:
  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:Межбанк пошел вниз, а Миняйло отскочил



впервые за пару лет нал пошел не за межбанком а в другую сторону, очень плохой признак....

народ, не парьтесь, нал получил очень крупный заказ - отработают и снова в стойло...

Ну ВЫ блин даёте.
Вот так вот взяли и своим сообщением -РЫНОК РАЗВЕРНУЛИ.
Может спрогнозируете на понедельник?
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:15

  Автор77 написав:
  Dobrofey написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что если прокатит закон по земле, а денег мвф даст, но или меньше, чем обещал типа не такой закон, или частями в течении года? :roll:

А кто вам сказал, что МВФ даст все 8 миллиардов долларов сразу после принятия закона о земле? В декабре 2019-го была предварительно согласована новая программа финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года, а теперь обещают увеличить до 8. Так вот, в 2020-м нам дадут ровно столько, сколько нужно вернуть кредиторам - тому же МВФ, на погашение еврооблигаций и т.п., миллиарда 3 в лучшем случае. То есть банально заменят одни долги на новые, растягивая процесс. Но за эту отсрочку придется расплачиваться землей, которая ресурс невосполнимый.


Всегда так.

Там пряников не дают.

Дают в основном только, чтобы обеспечить выплаты по долгам западу.

Замена одних долгов на другие.

Вся кухня - только ради кредиторов на западе,

которые должны получить свое ( и речь не о кредите МВФ)

по полной программе.
И земля, и предприятия, и не де-юре,но де -факто некоторый контроль над потоками от нац.богатств - если не сейчас, но все это подразумевается впоследствии.

Очень у многих в этой стране розовые очки на носу.

дадуть щоб не дефолтнулися, а повернули старі борги і ще й відсотки,
а не для того що зе- та бе- команда їх потирила та об"явила про дефолт.

ну не такі ж ідоти там як ті що досі за зе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:19

Автор77


Драстуйте , добрий и хароший чилавек .

Пробавал четать хфорум .

Шо то ни так . папробавал думат я .
А усе понятно казав я сибе када дорчитал 17 раман в вашим испалнении за сигодни .
Паду наемси антевируснага превивочнаго самагону, а то шо та с мазгами....
Пиченьем отравився во время читанья....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:32

  Puente написав:
  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...

Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.
Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Starikan написав:
  Puente написав:
  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...

Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.
Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни.
Мені на повному серйозі розказували, що американці землю зкуплять і скажуть хату знось тому що буде вирощувати на місці хати кукурудзу...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Из объективного - железная руда подросла с 6 недельного минимума:

Iron ore’s most-traded May contract on the Dalian Commodity Exchange ended a volatile session 0.2% lower at 659 yuan ($93.20) a tonne and lost 1.5% this week.
https://in.reuters.com/article/asia-iro ... NL4N2BK20F

Это - достаточно высокий уровень.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:39

  Alex6 написав:
  Автор77 написав:На праздники особо гривны у людей не будет.


да по ходу в этом году гривны у людей не будет и после праздников, и вообще неизвесно когда появится

манюпас со своим кошельком вообще перестанет влият на наличный рынок, скупаться будут только судьи/прокуроры и крупные депозитчики по окончанию срока.




Согласен.

Этот кризис будет происходить как рецессия в экономике,
понижение социальной планки
и девальвации нац.валюты на второй волне, ориентировочно в 3-м квартал, если ничего не изменится.
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