Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:36

Из объективного - железная руда подросла с 6 недельного минимума:Iron ore’s most-traded May contract on the Dalian Commodity Exchange ended a volatile session 0.2% lower at 659 yuan ($93.20) a tonne and lost 1.5% this week.Это - достаточно высокий уровень.