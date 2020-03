Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:17

Starikan написав: Puente написав: fin написав: Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!? Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!? Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...

Народ до ручки ще далеко не доведений ... Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...Народ до ручки ще далеко не доведений ...

Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.

Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни. Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни.

не більше 3 га в одні руки. не більше 3 га в одні руки.

