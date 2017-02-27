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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 387
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
180
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:40

  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?


От доречі да. Де Саакашвілі з його антиолігархічним десантом?
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47

Автор77

уже в который раз намекают "краткость-сестра таланта"

не надо здесь объемных простыней...это только занимает время, кто в теме-тому все что вы пишите и так понятно, кто нет-то тем уже ничего не поможет

наверно вам реально стоит вести собственный блог (может тогда попустит)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:57

  Expert100500 написав:
  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?


От доречі да. Де Саакашвілі з його антиолігархічним десантом?

Саака - противник МВФ.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:00

  prodigy написав:Автор77

уже в который раз намекают "краткость-сестра таланта"

не надо здесь объемных простыней...это только занимает время, кто в теме-тому все что вы пишите и так понятно, кто нет-то тем уже ничего не поможет

наверно вам реально стоит вести собственный блог (может тогда попустит)


Поддерживаю! Реально утомили. Можно же писать коротко, но по теме и вполне обойтись без длинных постов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:09

Автор77
Судя по отзывам форумчан, модератор отразила желание большинства.Сделайте так, чтобы вас воспринимали.Работайте над собой и принимайте критику.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:14

Уважаемые форумчане!
Возвращаемся к валюте, очень прошу

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:17

  Starikan написав:
  Puente написав:
  fin написав:Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...

Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.
Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни.

не більше 3 га в одні руки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

оболонь окна

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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:36

  prodigy написав:
  stas_rst написав:трохи алгебри :)
шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ?
у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить :)

P.S - особливо цікавить піврічне-тримісячне депо :)


сумма депозита (на пример 1000грн)

на 3 мес
1000*0,15/365*90*0,805=29,77грн

0,15=15% ставка депозита
90-дней (3 месяца)
0,805-это минус 19,5% налоги

на 6 мес
1000*0,15/365*182*0,805=60,209грн


Осмелюсь предположить, что вопрос касался валютного депозита. Он считается по другому. Во всяком случае в Привате. Подробно ответил в личку, так как это оффтоп.
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