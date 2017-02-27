Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47

Автор77



уже в который раз намекают "краткость-сестра таланта"



не надо здесь объемных простыней...это только занимает время, кто в теме-тому все что вы пишите и так понятно, кто нет-то тем уже ничего не поможет



наверно вам реально стоит вести собственный блог (может тогда попустит)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.