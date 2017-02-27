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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:40
fin написав:
Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
От доречі да. Де Саакашвілі з його антиолігархічним десантом?
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Expert100500
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:47
Автор77
уже в который раз намекают "краткость-сестра таланта"
не надо здесь объемных простыней...это только занимает время, кто в теме-тому все что вы пишите и так понятно, кто нет-то тем уже ничего не поможет
наверно вам реально стоит вести собственный блог (может тогда попустит)
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prodigy
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:57
Expert100500 написав: fin написав:
Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
От доречі да. Де Саакашвілі з його антиолігархічним десантом?
Саака - противник МВФ.
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Zebra
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:00
Поддерживаю! Реально утомили. Можно же писать коротко, но по теме и вполне обойтись без длинных постов.
prodigy написав:
Автор77
уже в который раз намекают "краткость-сестра таланта"
не надо здесь объемных простыней...это только занимает время, кто в теме-тому все что вы пишите и так понятно, кто нет-то тем уже ничего не поможет
наверно вам реально стоит вести собственный блог (может тогда попустит)
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Ірина_
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:09
Автор77
Судя по отзывам форумчан, модератор отразила желание большинства.Сделайте так, чтобы вас воспринимали.Работайте над собой и принимайте критику.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:14
Уважаемые форумчане!
Возвращаемся к валюте, очень прошу
С ув.
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Ірина_
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:17
Starikan написав: Puente написав: fin написав:
Одного не могу понять. Почему народ не выходит под ВР с требованием принять эти 2 мвфовских закона, цена которых 10млрд.долларов и дальнейшая жизнь страны!!?
Ну тому що : народ самостійно виходить тільки коли доведений до ручки , а так хто ж його ( народ ) буде виводити - якщо вони ( не народ) на тому і живуть ...
Народ до ручки ще далеко не доведений ...
Насколько я понимаю, большинство народа против земельного закона.
Продать святой лучший в мире украинский чернозем? - да никогда в жизни.
не більше 3 га в одні руки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:19
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:36
prodigy написав: stas_rst написав:
трохи алгебри
шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ?
у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить
P.S - особливо цікавить піврічне-тримісячне депо
сумма депозита (на пример 1000грн)
на 3 мес
1000*0,15/365*90*0,805=29,77грн
0,15=15% ставка депозита
90-дней (3 месяца)
0,805-это минус 19,5% налоги
на 6 мес
1000*0,15/365*182*0,805=60,209грн
Осмелюсь предположить, что вопрос касался валютного депозита. Он считается по другому. Во всяком случае в Привате. Подробно ответил в личку, так как это оффтоп.
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