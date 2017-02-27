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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4827482848294830>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 387
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
47%
180
Всього голосів : 387
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:50

А банки сразу мародерствовать, Ощад, государственный банк светил покупку доллара 27.15, продажу 28.40 сегодня днем. :X
Только на людей наезжать собрались, этого не видят.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:10

  hxbbgaf написав:А банки сразу мародерствовать, Ощад, государственный банк светил покупку доллара 27.15, продажу 28.40 сегодня днем. :X
Только на людей наезжать собрались, этого не видят.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:25

  aval1958 написав:
  prodigy написав:
  stas_rst написав:трохи алгебри :)
шановні форумчани, за якою "простою" формулою ви вираховуєте реальний відсоток (за мінусом 19,5%) по депо на кінець терміну ?
у мене, окрім пропорцій через "х", нічого не виходить :)

P.S - особливо цікавить піврічне-тримісячне депо :)


сумма депозита (на пример 1000грн)

на 3 мес
1000*0,15/365*90*0,805=29,77грн

0,15=15% ставка депозита
90-дней (3 месяца)
0,805-это минус 19,5% налоги

на 6 мес
1000*0,15/365*182*0,805=60,209грн


Осмелюсь предположить, что вопрос касался валютного депозита. Он считается по другому. Во всяком случае в Привате. Подробно ответил в личку, так как это оффтоп.



вот насмешили...сумма депо*на % ставку/на 365(366)*на число дней нахождения на депозите=грязный доход*0,805=чистый доход
никакого другого расчета нет...могут первый и последний день не учитывать
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:29

Курси на зараз - почервоніли


Вітаюсь совсіма.

18:00
Зображення
Припали. Доляр на 20, євро на 30 копійок.

11:00
Зображення
Курс НБУ підріс:

Євро (₴ --> €) 30,9027(30,8633 + 0,0394),
Долар США (₴ --> $) 28,1830(28,1381 + 0,0449)).
Підросли та без ажитацій, копійок на 4-4,5.

Крос курс євро/доляр - 1,10840(1,10255 + 0,00585)) також виріс і чуттєво,

Золото - 1626,35(1636,97 −10,62(+ 24,27)) доляра за унцію. Сьогодні шаг назад, по відношенню до двух вчорашніх вперед.

Амерофонда: на зараз червона десь на 3-3,5 відсотка. Дихає...

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:30

Coronavirus Cases by Country
https://tradingeconomics.com/country-li ... irus-cases

Coronavirus Deaths by Country
https://tradingeconomics.com/country-li ... rus-deaths

Взгляд со стороны.

Ситуация для гривны с каждой неделей все неопределеннее становится. Видение курса для гривны неделю назад, и на сейчас, претерпели изменений.
На период 16-20 марта, курс был бы около 28-31 с принятием нужных законов и +-$5млрд от МВФ на конец мая.
Но сейчас на 27 марта, на фоне неопределенности в правительстве Украины(странно и забавно довольно, ибо можно спокойно все принимать, контролировать и т.п.) проблем в других странах, на конец мая курс может быть и 34-36 если не получить деньги от МВФ, закон о земле, закон о Привате, другие отложенные економические законы (более отдаленные прогнозы сложно делать в силу обстоятельств).

Сейчас же на фоне притензий штатов, что вирус оказался намного хуже, как сильно возросла безработица и начались в администрации Трампа разговоры об Reconstruction Finance Corporation (Европа как бы не отстает по количеству проблем), ситуация для нас становятся явно хуже

Вариант ничего не делать самый выигрышный, но он нам не по карману. Достаточно вспомнить опрос: "В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше" (пламенный привет государственникам всех уровней).

P.S. самое дно курса для нас это 30, многие могут поспорить но то такое. Но, если посмотреть на почти 1300-1500% обесценивания гривны с 96го, то как бы это особо и не дно.) Ведь проще обесценивать свою бумагу, нежели что-то делать в економическом плане.)
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Delta7
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:30

Результаты интервенций за неделю

23-27.03.2020
Продажа - 76,8, из них:
- выбором лучшей цены - 66;
- по фиксированному курсу - 10,8.
Покупка - 0.

По дням:
- понедельник - 50;
- четверг - 10,8;
- пятница - 16.

Сегодняшний результат противоречит той динамике, которую мы наблюдали. Вероятнее всего НБУ продавал до 10 часов слишком ранним покупателям.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:34

proftpd66
думаю 30-32 скоро увидим
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:36

  75stasstas75 написав:proftpd66
думаю 30-32 скоро увидим


идет самоуничтожение экономики и людей. 320 будет.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:40

пошла информация по тв, что снимают министра здравохр. емца и минстра экономики.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 27 бер, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:40

Раде предлагают разрешить лечить коронавирус средствами, которые не зарегистрированы в Украине

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/10 ... raine.html

счас фармамафия вой подымет..
vladislavlvov
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