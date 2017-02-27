Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:30

Coronavirus Cases by CountryCoronavirus Deaths by CountryВзгляд со стороны.Ситуация для гривны с каждой неделей все неопределеннее становится. Видение курса для гривны неделю назад, и на сейчас, претерпели изменений.На период 16-20 марта, курс был бы около 28-31 с принятием нужных законов и +-$5млрд от МВФ на конец мая.Но сейчас на 27 марта, на фоне неопределенности в правительстве Украины(странно и забавно довольно, ибо можно спокойно все принимать, контролировать и т.п.) проблем в других странах, на конец мая курс может быть и 34-36 если не получить деньги от МВФ, закон о земле, закон о Привате, другие отложенные економические законы (более отдаленные прогнозы сложно делать в силу обстоятельств).Сейчас же на фоне притензий штатов, что вирус оказался намного хуже, как сильно возросла безработица и начались в администрации Трампа разговоры об Reconstruction Finance Corporation (Европа как бы не отстает по количеству проблем), ситуация для нас становятся явно хужеВариант ничего не делать самый выигрышный, но он нам не по карману. Достаточно вспомнить опрос: "В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше" (пламенный привет государственникам всех уровней).P.S. самое дно курса для нас это 30, многие могут поспорить но то такое. Но, если посмотреть на почти 1300-1500% обесценивания гривны с 96го, то как бы это особо и не дно.) Ведь проще обесценивать свою бумагу, нежели что-то делать в економическом плане.)